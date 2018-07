Era il 2008 quando Claudia Piumetto partecipò per la prima volta a ''Uomini e Donne''. Era la corteggiatrice di Emanuele Morelli, ma quando il calciatore abbandonò il programma Claudia salì sul trono per trovare l'amore. Purtroppo non fu fortunata nemmeno quella volta, poiché la sua scelta Diego Daddi le disse di no ("Non ti vedo nella mia vita. Non sei la ragazza adatta ai miei bisogni. Perché devo prenderti in giro? Sono onesto"). Successivamente il ragazzo intraprese una relazione, convolando anche a nozze, con Elga Enardu, compagna di trono della Piumetto a Uomini e Donne. Dopo quasi 10 anni, intervistata tra le pagine del Magazine del programma, racconta di sorridere ogni volta che pensa all'esperienza vissuta negli Studi Elios. "Ero giovane e cercavo un'esperienza diversa dalle solite", afferma. Aveva appena 22 anni e come tutti sognava la favola. Del suo percorso nel programma di Canale 5, ricorda i tanti viaggi a Roma, il rapporto con la redazione che per lei era diventata una seconda famiglia, e l'esterna del bacio in discoteca con Diego, tra le più incisive. (Continua a leggere dopo la foto)



"C'erano voluti cinque mesi per farlo ed entrambi eravamo pieni di imbarazzo". Dopo aver saputo che Diego si era fidanzato con Elga Enardu ci era rimasta molto male: "Io e lei eravamo molto amiche (...) sono venuta a sapere di loro due da terzi, non ho mai capito il perché di questa omissione". Sempre molto impulsiva e schietta, col tempo è riuscita a smussare questi lati del suo carattere, maturando. Nonotante non sia andata bene, ricorda con un sorriso i momenti all’interno del programma di Maria De Filippi.

''Sul trono ero una ragazza alle prime esperienze - ha raccontato l'ex tronista dal magazine di Uomini e Donne - adesso ho 32 anni e sono una donna. A quel tempo prendevo tutto troppo sul personale, soprattutto gli attacchi di Daniela del pubblico. Mi agitavo, sbraitavo. Se tornassi oggi sul trono cercherei di essere più calma e spensierata''. Una volta finito Uomini e donne, Claudia non si è dedicata alla spettacolo e ha trovato l'amore. ''Ho iniziato a raccogliere le idee e capire cosa realmente volessi fare del mio futuro''.

''È arrivata un’opportunità di lavoro interessante e l’ho presa al volo. - ha raccontato ancora Claudia - Nel 2011, infatti, ho fatto un corso di agente immobiliare e due anni dopo ho aperto una mia agenzia. Mi sono affiancata, poi, ad un imprenditore che ha alcune attività, con cui tutt’oggi collaboro, e ho continuato a lavorare con lui in diversi settori. Claudia Piumetto confessa di continuare a seguire il programma e tra le ultime coppie si è appassionata a Giulia De Lellis e Andrea Damante: "La notizia della rottura di qualche tempo fa, infatti, mi ha stupita. Li vedevo molto affiatati insieme".

