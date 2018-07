Dopo dieci giorni di silenzio Nadia Toffa torna a parlare. La Iena, lontana ormai da mesi dagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ogni uscita virtuale tutto il loro supporto. Come nelle scorse ore, quando ha pubblicato un nuovo post su Instagram, la foto di un bellissimo fiore con accanto questo pensiero: “Il loto è un fiore magico. Va aiutato ad aprirsi e cresce dal fango e lo stelo si allunga tantissimo per uscire dalla melma. Un fiore nobile che erge la testa orgoglioso. Una magia, un incanto”. Sembra una piccola poesia, quasi una metafora: come quel fiore anche Nadia ha bisogno di rialzarsi e uscire dal pantano della malattia per ergersi in tutto il suo ritrovato splendore. Glielo fanno notare gli utenti del social: “Fai come il fior di loto lotta sempre non arrenderti mai, guerriera” ha scritto qualcuno. (Continua dopo la foto)



Tra i tanti commenti di incoraggiamento che stanno riempendo la sua bacheca poi: “Qualunque fiore tu sia, quando verrà il tuo tempo, sboccerai. Prima di allora, una lunga e fredda notte potrà passare. Anche dai sogni della notte trarrai forza e nutrimento. Perciò, sii paziente verso quanto ti accade e curati e amati, senza paragonarti o voler essere un altro fiore, Poichè non esiste fiore migliore di quello che s'apre alla pienezza di ciò che è. E quando ti avverrà, potrai scoprire che andavi sognando di essere un fiore che aveva da fiorire”.

E ancora: “Cara Nadia ti vorrei scrivere tante cose.. ....ma ti dico che sei TE il fiore di loto che sta lottando per uscire .E quando uscirà sera ancora più forte, più bella, magica, incantevole e sopratutto da grande vincitrice.....Ti auguro tutto il bene ce di questo mondo”. “Ci vuole un po' di tempo per smaltire, non è una passeggiata .Ma recupererai alla grande e ne uscirai più forte di prima ti sono vicina”.E a chi le chiede novità sul suo stato di salute, Nadia svela.

“Non c’è male, cavoli. Molto meglio, sempre meglio”. Lo spirito è forte e presto, si augurano tutti, lo sarà anche il corpo. La speranza è quella di rivederla sullo schermo già dal prossimo autunno con la solita carica e la grinta che l’ha sempre contraddistinta. In bocca al lupo Nadia!

