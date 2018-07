"Non pensavo che diventare padre potesse rendermi così felice, che la nascita di un figlio potesse cambiarti e stravolgerti la vita. Oggi tutto ruota intorno alla piccola Léa. Io e la mia compagna Charlotte siamo al settimo cielo". Parole di Kledi Kadiu di due anni e mezzo fa, quando il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi è diventato papà per la prima volta. Era stato proprio il danzatore di origine albanese, oggi 44enne, ad annunciare al mondo che sarebbe presto diventato genitore di una bambina, Léa, venuta al mondo il 12 gennaio 2016, quando lui e la sua Charlotte stavano insieme già da quasi 3 anni. Come mai un nome tanto particolare come Léa? Per i più curiosi, Kledi aveva svelato anche questo: "Io e Charlotte desideravamo un nome che fosse simile in italiano, francese e albanese. E poi Léa ricorda l'ultimo 007, 'Spectre', l’affascinante 'bond girl' Léa Seydoux. La nostra bambina è biondissima e con gli occhi chiari, come la mamma", diceva orgoglioso. (Continua dopo la foto)



Ora che la piccola ha due anni e mezzo, Kledi e Charlotte hanno deciso di giurarsi amore eterno. Si sono sposati! Ma sul profilo Instagram di lui nemmeno uno scatto delle nozze. È il settimanale Gente a pubblicare le foto del matrimonio dei due nel numero che sarà in edicola venerdì 6 luglio. Oltre alle foto delle nozze, poi, la rivista ha svelato anche il menù e le musiche scelte dagli sposi. E dire che fino a poco tempo fa il ballerino e coreografo aveva lasciato intendere che i fiori d'arancio non rientrassero tra i suoi progetti.

"Per ora non è nei nostri progetti sposarci, adesso ci dedichiamo a Léa", aveva detto Kledi. Ma deve aver cambiato idea, le foto pubblicate dal settimanale le dimostrano. La storia d'amore tra Kledi e Charlotte è iniziata quasi 5 anni fa e ora sono marito e moglie, oltre che genitori di una bambina bellissima. Ma chi è la neo moglie di Kledi che ha 18 anni meno di lui? Ha 26 anni, Charlotte Lazzari, contro i 44 anni di lui.

Anche Charlotte, che è italiana ma ha lavorato anche all'estero e non ha mai amato condividere la sua vita sui social, è una ballerina. E anche insegnante di yoga. Appena sbocciato l'amore con Kledi, lui la presentò quasi subito al pubblico. "Credo sia quella giusta", disse convinto di aver trovato finalmente la donna della sua vita. E aveva ragione per come sono andati i fatti: 3 anni dopo è nata la loro bambina e ora si sono sposati. Auguri!

