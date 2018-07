“Voglio vedere dentro, ti prego apri la tua vagina”, questo avrebbe detto il protagonista di questa assurda vicenda, insieme a tanto tanto altro, quasi tutto osceno e spiato praticamente dal mondo stesso. Parliamo ancora di Grande Fratello, di un programma che nel corso degli anni ha dimostrato tanto di piacere quanto di insegnare poco e nulla. Non siamo in Italia fortunatamente, anche se anche da queste parti non ci siamo andati giù leggeri tra espulsioni per bullismo, bestemmie e vere e proprie molestie. Gli autori in questo ultimo clamoroso caso, alla fine, hanno deciso di avviare un'indagine, annunciando anche di voler emettere presto una sentenza su un caso di ripetute molestie, avvenute tutte ad opera di un concorrente, all'interno della Casa dell'edizione statunitense del Grande Fratello. JC Mounduix, 28enne ballerino di origini cubane, dichiaratamente gay, avrebbe infatti molestato diversi concorrenti, sia donne che uomini. Non è la prima volta che alcune molestie vengono riprese all'interno della Casa del Gf, ma questo ragazzo, concorrente dell'edizione numero 20, sembra essere andato decisamente oltre. (Continua dopo la foto)



L'accusa, infatti, è quella di aver toccato, o tentato di toccare, i genitali di vari coinquilini, sia uomini che donne. In più occasioni, infatti, il ballerino avrebbe tentato di toccare i genitali di alcune ragazze con un cucchiaio da gelato, invitando una di loro, Kaycee Clark, ad “aprire la vagina”. Anche un coinquilino, Tyler Crispen, sarebbe stato molestato da Mounduix. Le proteste dei telespettatori, come riporta anche TVLine, hanno indotto gli autori ad avviare un'indagine, minacciando provvedimenti nel caso in cui Mounduix dovesse reiterare simili comportamenti.

Anche in Spagna, produzione della trasmissione televisiva si è rivolta alla Guardia Civil, la polizia spagnola, per denunciare un possibile caso di molestie sessuali dentro la casa. I responsabili del programma, che va in onda sull'emittente Telecinco, di proprietà di Mediaset, hanno messo a disposizione alcune immagini che potrebbero fare chiarezza su un rapporto sessuale non consenziente tra due concorrenti, José Maria Lopez e Carlota Prado. Per ora la polizia spagnola chiede cautela sul caso: “La procedura consueta non è questa, visto che né la vittima né altri hanno fatto denuncia”.

Alcune fonti citate da El Mundo definiscono la vicenda "strana". Intanto Telecinco ha annunciato l'espulsione di Jose Maria, il presunto molestatore, con un tweet. Grande Hermano, Big Brother, Grande Fratello, 3 diversi modi per definire un programma che non è soltanto trash ma anche terribilmente pericoloso (non solo dal punto di vista culturale).

Ti potrebbe anche interessare: “Dov’è finita Aida Nizar?”. Dopo il Grande Fratello l’oblio: ecco che fine ha fatto. L’appello social del ‘ciclone’ spagnolo