“Pazzeschi!”. Temptation Island 5: chi sono i tentatori dell’edizione 2018

Temptation Island, il programma estivo di Maria De Filippi dedicato alle coppie che decidono di mettersi alla prova sta per iniziare. Infatti, un po’ in ritardo rispetto al passato, il reality condotto da Filippo Bisciglia è alle porte. Le registrazioni di Temptation Island in Sardegna sono già iniziate da un pezzo e sono già arrivate le prime news e i primi grandi colpi di scena. Per la messa in onda, gli spettatori dovranno attendere lunedì 9 luglio, come sempre su Canale 5. Le puntate totali saranno 5, una in meno del solito. A settembre, poi, per la prima volta ci sarà l’edizione vip del programma, condotta da Simona Ventura. Sei le coppie che metteranno le loro relazioni alla prova. Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e stanno insieme da 7 mesi, da quando lei gli ha chiesto di lasciare il programma insieme; Giada, 27 anni segretaria e collaudatrice nell'azienda di famiglia, e Francesco, 28 anni; Lara e Micheal formano la terza coppia. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi ci sono Valentina e Oronzo. I due si frequentano da un po’, ma la relazione non è mai stata lineare. Anzi, lui l’ha più volte tradita e lei l’ha sempre perdonato perché innamorata. Martina e Gianpaolo formano la quinta coppia ufficiale del reality. I due sono giovani ma vivono già insieme. Lei ha lasciato da un anno la sua famiglia e le sue amicizie per poter stare con lui, ma vivono nella casa dove abita anche la madre del ragazzo. La sesta e ultima coppia di Temptation Island è formata da Raffaela e Andrea.

Oltre alle coppie, i protagonisti del programma sono i tentatori. Michael Terlizzi, figlio del pugile Franco Terlizzi, ex concorrente de “L’isola dei famosi” è uno dei ragazzi che sta mettendo alla prova l'amore di una delle concorrenti. Il ragazzo, oltre ad essere sempre sostenitore del padre durante il reality, è diventato noto al pubblico anche per la sua partecipazione ai programmi di Barbara D’Urso. Il trentino Luca Daffré, 24 anni, ex nuotatore, modello e amico di Ignazio Moser, è un altro tentatore.

Anche Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista ed ex concorrente del “Grande Fratello” Luca Onestini, è nella rosa dei tentatori. E ancora: l'ex calciatore della Juve Stabia Giovanni Longobardi; il modello e studente di Scienze Motorie e Sportive a Milano Luca Pertis; Antonio Moriconi, nato a Guarcino, in provincia di Frosinone e vincitore de titolo di ‘Mister Topolini 2015’; Manuel Galiano, ex calciatore di Veloce e Legino che ha pubblicato numerosi brani rap sotto lo pesudonimo “Maui”; Davide Evangelisti, romano, ex finalista del ‘Più bello del Mondo’ nel 2006; Marco Di Micco, barman e modello ligure e Davide Matteini.

