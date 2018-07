“È vero che stai con lui?”. Mara Venier gela Barbarella. Che ‘smatta’ e parla

Prima la cena a due, che Barbara D'Urso gli aveva promesso in diretta tv. Poi è arrivata la presunta vacanza insieme e il gossip è letteralmente esploso. Sul serio, ci si chiede, il nuovo fidanzato di Carmelita è quell'Alberto Mezzetti che ha vinto il 'suo' Grande Fratello? Davvero Barbara e il cosiddetto Tarzan di Viterbo si frequentano, dopo il corteggiamento serrato di lui nella Casa? La voce gira con insistenza. È partita da alcuni indizi social. Da qualche giorno, infatti, la D'Urso, finalmente in vacanza dopo un anno impegnativo, si diletta a dispensare ricette ai suoi follower di Instagram. Ogni volta, però, ha notato il sito Trash Italiano, che è stato il primo ad accorgersene, Barbara invita un misterioso "chef" personale a tacere, quasi come se, qualora aprisse bocca, la gente potrebbe riconoscerne la voce. Un indizio porta subito a Mezzetti perché in un filmato ecco la D'Urso inquadrare la mano dell'uomo e sull'anulare spunta un anello nero già indossato dal viterbese. (Continua dopo la foto)



Non è finita. Dopo che Trash Italiano ha diffuso in rete l'indiscrezione, Alberto ha condiviso due post sibillini. In uno si è definito il "signore degli anelli", in un altro ha invece scritto così: "Anche se usiamo gli stessi ingredienti, dipende da chi lo fa... Non ha mai lo stesso sapore". Quindi? È vero che la conduttrice e il vincitore del Grande Fratello si stanno frequentando? Il dubbio è venuto anche a Mara Venier, che presto vedremo al timone di Domenica In, e la 'zia Mara' ha pensato bene di chiederlo alla diretta interessata.

Il video, una Instagram Stories della Venier, è diventato ben presto virale. Le due conduttrici si sono incontrate a un evento e in quell'occasione la Venier ha voluto vederci chiaro. Dopo essersi stuzzicate a vicenda sul fatto che a settembre saranno rivali (una a Domenica In e l'altra a Domenica Live), parte la domanda 'scomoda' di Mara: "Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il Grande Fratello?", chiede all'amica e collega.

Gelo. Barbara, si vede nitidamente nel video, sorride ma è in evidente imbarazzo per l'audacia della Venier, che con quella domanda ha voluto cavalcare l'onda del gossip del momento. Sì, è riuscita proprio a spiazzarla. Ma la D'Urso non poteva non rispondere, quindi, seppure imbarazzata, ha tagliato corto: "Ma allora sei cretina?". Lo ripete due volte, poi, dopo una grossa risata, spegne la telecamera. Il giallo non è risolto. E, ci scommettiamo, alcuni continuano a sognare questa liason.

