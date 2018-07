Balalaika, lo show di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia 2018, non è andato secondo i piani. La trasmissione condotta da Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione di molti altri volti noti del mondo della tv tra cui Belen Rodriguez, non ha registrato gli ascolti sperati. E infatti è stata stoppata anzitempo da Mediaset per poi riprendere sabato 30 giugno in vista delle ultime partite. Si è dunque detto che Ilary, padrona di casa insieme a Savino, fosse assai nervosa dietro le quinte per questo flop. Quindi, parola sempre dei cosiddetti beninformati, è volata in Grecia, a Mykonos, con la famiglia per 'riprendersi'. La foto sul traghetto postata dal marito, Francesco Totti, ha però sollevato un putiferio perché tutti si aspettavano di rivedere la Blasi a Balalaike e invece è stato mandato in onda un videomessaggio in cui la ex Letterina salutava tutti dal palco del Wind Summer Festival, che però erano stati registrati giorni prima. A scagliarsi contro Ilary anche Paola Ferrari. Che ha tuonato: "Vacanza???? Dopo 4 giorni di Stop del programma!!! Io facevo 35 giorni senza respirare!! Condurre il Mondiale è un onore non un Onere''. (Continua dopo la foto)



Ilary è tornata e ha deciso di concedere un'intervista a Chi anche sulle polemiche e le accuse di questi giorni. "Le polemiche? Non le ho lette. Ma il calcio è un mondo maschilista e una collega donna dovrebbe saperlo meglio degli altri", ha detto la moglie di Totti. Nessun riferimento alla giornalista anche se tra le "colleghe" è stata proprio la Ferrari quella che più l'ha criticata per Balalaika. Pur non facendo il nome di Paola Ferrari, dunque, viene spontaneo pensare che Ilary si riferisse proprio a lei.

Sul presunto nervosismo dietro le quinte del programma dedicato ai Mondiali, invece, la conduttrice si è limitata a dire quanto segue: "Mi trovo bene a Balalaika e sono serena". Stop. I Mondiali stanno per finire, dunque anche Balalika, ma Ilary sta per tornare in tv, su Canale 5, in prima serata. Sarà lei, infatti, a condurre il Wind Summer Festival, l'appuntamento con le canzoni dell’estate dal palco di Piazza del Popolo, a Roma, che andrà in onda da giovedì 5 luglio tutte le settimane per quattro puntate.

Ilary Blasi sarà sul palco con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia e, tra i tanti ospiti, accoglierà J- Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, Francesco Renga, Emma, Annalisa, Malika Ayane, Benji & Fede, Boomdabash, Elodie e Michele Bravi, Ermal Meta, Le Vibrazioni e Jake La Furia, Fabrizio Moro e Ultimo, Noemi e tanti altri. Il programma, si anticipava, è registato, dunque ecco un'anticipazione succosissima sul look che la Blasi sfoggerà la prima puntata. Che look audace, accidenti! Un vero e proprio 'nude look'. Lo vedete dalle foto: Ilary ha scelto un abitino color carne trasparente ricoperto di pailettes e... intimo color carne in vista!

