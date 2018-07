Ilary Blasi pronta a diventare una delle regine di Mediaset. Dopo ''Le Iene'', ''Balalaika'', il ''Wind Summer Festival'' e il ''Grande Fratello Vip'', sembra che la presentatrice romana sarà al centro di un nuovo progetto del biscione. Stando alle indiscrezioni pubblicate sul nuovo numero di ''Chi'', Ilary Blasi e Francesco Totti saranno i protagonisti di una sit com dal sapore vintage. Secondo il settimanale diretto dal giornalista Alfonso Signorini, questo nuovo progetto targato Mediaset sarà molto simile a Casa Vianello e infatti dovrebbe chiamarsi ''Casa Totti''. Pare che ad occuparsi di questa sit com sarà una casa di produzione che avrebbe come socia la showgirl. Ilary e Francesco sono molto amati, ma non sono così sicuro che nel 2018 i telespettatori impazziranno per una sit com in stile ''Casa Vianello''. In attesa di un piano più preciso - il titolo dovrebbe essere "Casa Totti" - Ilary e Francesco continuano a dedicarsi ad altri progetti: lui, dopo l'addio al calcio giocato, è dirigente sportivo della Roma, lei al momento è impegnata nella conduzione di"Balalaika", il programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio, poi sarà alla guida del "Wind Summer Festival". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto è stato svelato il mistero dell’assenza della showgirl alla conduzione della puntata di sabato 30 giugno di Balalaika (dove ha avuto modo di scambiare due parole con Belen Rodriguez): era a Mykonos con Totti a godersi una pausa romantica già programmata da tempo. Nessuna polemica: Ilary condurrà fino alla fine il programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio al fianco di Nicola Savino e poi sarà alla guida del ‘Wind Summer Festival’ (che vede tra gli ospiti anche i The Kolors ed Emma Marrone).

Ilary e Francesco - Era la fine del 2001, e lei aveva da poco debuttato come letterina. I primi sguardi sono arrivati per caso. ''Me lo presentarono in un pub. Ma ero nervosa perché mi avevano rubato il cellulare. Dopo mezz’ora ci siano salutati. Mi irritava l’idea che potessi essere uno sfizio. Francesco mi piaceva, ma non volevo dargli soddisfazione'', ha raccontato lei in un0intervista rilasciata a Vanity Fair, ''Lui è stato molto bravo, mi ha sempre cercata, ma con messaggini semplici, niente di compromettente''. Fino al derby del 10 marzo 2002, quando lui dopo un gol sfoggia una frase sulla maglia: ''Sei unica'', scrive il calciatore. Ed è la prima dedica per la sua Ilary, cui ne seguiranno tante altre.

A coronare l'amore sono i tre bambini: Cristian, 13 anni, Chanel, 10 e Isabel, nata nel marzo del 2015. ''Se le cose non vanno bene, un figlio divide e non unisce. Devono esserci valori, forza, unione'', aveva raccontato la conduttrice del Grande Fratello Vip durante l'ultima gravidanza, ''E noi questo figlio, dopo otto anni dall’ultima, l’abbiamo tanto voluto e cercato''. ''Mi sono legata a Francesco che avevo 20 anni. E oggi rifarei tutto daccapo'', aveva aggiunto lei, ''Abbiamo avuto alti e bassi, periodi di noia e periodi di allegria, però non è mai capitato che parlassimo di separazione. Al massimo ci sono stati giorni un po’ silenziosi. E oggi abbiamo un rapporto più profondo, ci conosciamo di più''.

