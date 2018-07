Lo abbiamo conosciuto al trono over di Uomini e Donne, dove vestiva i panni del sexy cavaliere, e lo abbiamo ritrovato a Temptation Island 2018, in coppia con Ida Platano, la sua fidanzata. Riccardo Maria Guarnieri è nato a Statte, in provincia di Taranto, il 29 marzo del 1979, è del segno zodiacale Ariete, ha i capelli brizzolati e gli occhi azzurri. Alto 184 cm per 79 chili di peso, una forma perfetta alla quale tiene in modo particolare, Riccardo è un assiduo frequentatore della palestra, che per lui è una sorta di religione. “Sono single da un po’ di anni, - aveva detto il cavaliere prima di approdare alla corte di Maria De Filippi - ho avuto diverse esperienze, ma niente di importante. Sono qui per cercare una donna bella, intelligente, molto attraente. […] Mi piace avere al mio fianco anche una donna dal carattere forte. Spero che abbia come me l’obiettivo di costruire qualcosa di importante. Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli”. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la video-intervista di Witty TV, Riccardo aveva raccontato un po' di sé: "Ciao, sono Riccardo, ho 39 anni e vengo da Statte, un paese della provincia di Taranto. Tengo all'aspetto fisico, per questo mi alleno: faccio molta palestra. Sono una persona affettuosa, mi piacciono le coccole". All’interno dello studio di Uomini e Donne ha frequentato Ida Platano (che però aveva un debole anche per Sossio Aiuta, ex calciatore e cavaliere di lungo corso del programma di Maria De Filippi).

I due si sono conosciuti all’inizio del trono over e, finito Uomini e Donne, hanno deciso di continuare a vedersi fuori dagli studi televisivi e capire la natura vera della loro relazione. E, a questo proposito, hanno deciso di partecipare a Temptation Island. ”Temptation Island può far capire a Ida – aveva detto l’ex cavaliere del trono over durante il video presentazione del reality delle tentazioni – che la sua gelosia è totalmente immotivata’’. Così Riccardo aveva ‘giustificato’ la presenza della coppia nel cast del programma.

Qualche tempo fa il cavaliere ha confessato di aver passato un periodo brutto nella sua vita e di essere sottoposto ad una delicata operazione. “A 36 anni ho scoperto di avere un problema al cuore e allora mi sono dovuto operare d’urgenza. Ho cercato di vivere quel momento con serenità ma ho davvero avuto paura. Queste è un motivo per cui davanti alle provocazioni, ci passo sopra“.

