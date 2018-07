Ida Platano è una delle protagoniste di ‘’Temptation Island’’ È stata una delle dame più belle e apprezzate del Trono Over di Uomini e donne. Ha 37 anni è originaria della Sicilia, ma all’età di 18 anni si è trasferita al Nord, a Brescia per la precisione, per seguire l’uomo che amava. Intervista dal magazine dello ‘’Uomini e Donne’’, qualche tempo fa la Platano ha raccontato quanto abbia sofferto in amore e del suo matrimonio quando era giovanissima. La persona più importante della sua vita è il figlio Samuele, nato sette anni fa dal suo matrimonio (dato solo dieci anni). ‘’A 18 anni mi sono dovuta sposare per seguire al Nord l’amore di allora (senza matrimonio i miei me lo avrebbero impedito), quello che poi è diventato mio marito. Il mio matrimonio è durato solo 10 anni’’, aveva raccontato la 37enne. ’’Samuele è l’amore della mia vita. - aveva raccontato Ida - Mi piace essere mamma anche se è faticoso fare la madre e il padre. Mio figlio è nato da una breve relazione, ma l’ho desiderato tantissimo. Sono un po’ rigida nell’educarlo, me ne rendo conto anch’io, ma ci tengo molto alle regole’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Ida si è sempre dovuta dare da fare, anche perché per lei non è stato facile vivere in una città completamente diversa e a lei sconosciuta. Ma ce l’ha fatta e con molti sacrifici. Classe 1981, Ida Platano non ha avuto un percorso privato sempre rose e fiori. Giovanissima, ha dovuto lasciare la famiglia in Sicilia per cercare fortuna a Brescia. Proprio nella città lombarda ha deciso di rimanere e avviare la sua attività di parrucchiera. Il ruolo di mamma è sempre in primo piano e aveva deciso di farsi avanti nel Trono over di Uomini e donne come corteggiatrice per trovare l’uomo della sua vita.

‘’Un guerriero’’, come aveva raccontato la bellissima ex dama al settimanale ‘’Novella 2000’’. Nel dating show di Maria De Filippi ha conosciuto il cavaliere Riccardo e con lui ha deciso di uscire dallo studio il 9 maggio del 2018. I due hanno da subito catturato l’attenzione dei telespettatori che li avevano definiti i nuovi ‘Giorgio e Gemma’, nonostante il loro finale sia stato decisamente più sereno, coronando il loro sogno d’amore.

‘’Io non me lo aspettavo, - aveva detto al momento della scelta Ida Platano, che per un momento aveva avuto una sbandata per il cavaliere ed ex calciatore Sossio Aruta - oggi questo momento è stato emozionantissimo, nonostante io gli avrei chiesto oggi di uscire dal contesto, perché stava diventando sempre più difficile. Lo voglio vivere fuori’’. Ida Platano è alta un metro e sessantanove centimetri e pesa cinquanta chili, ama allenarsi in palestra e seguire un piano alimentare leggero che le permette di mantenere un fisico praticamente perfetto.

