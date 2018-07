Quando Fabrizio Frizzi è morto, l’Italia si è fermata. La sua scomparsa prematura, a 60 anni appena compiuti, è stata un grosso colpo per tutti. Frizzi era uno “di casa”. Il suo volto sorridente era un volto rassicurante. Era uomo pacato e garbato. Era sempre rispettoso, non si faceva gioco dei concorrenti, semmai rideva con loro. Quando Frizzi è morto, in tanti non si sono dati pace e tutti continuava a ripetere che avrebbero sentito forte la sua mancanza. Ma la vita è fatta anche di delusioni, di tristezze, di sofferenze, di drammi e la dobbiamo accettare così. Anche se è dura. Nel primo periodo dopo la morte di Frizzi, è stato Carlo Conti a prendere il suo posto alla conduzione de L’Eredità. Ma Conti non riusciva a conciliare tutti i suoi impegni così ha deciso di mollare. Per un po’ c’è stato un grosso dubbio su chi avrebbe condotto il quiz, fin quando non è arrivata la notizia ufficiale che non ha fatto la felicità di molti. Non tutti erano contenti del fatto che prendere il posto di Frizzi fosse Flavio Insinna. Continua a leggere dopo la foto

Il conduttore era finito nei guai per aver insultato dei concorrenti. A sbugiardarlo erano stati dei fuorionda mandati in onda da Striscia la notizia. Insinna si rivolgeva alla regia parlando di una concorrente come una "nana di mer**". Quei video hanno creato il panico più totale e Insinna è finito nei guai. Gli sponsor lo hanno abbandonato e la tv lo ha cacciato. Non ha passato un bel periodo. Ora gli è stata data una seconda possibilità ma il pubblico non ha molto gradito la scelta.

Soprattutto per via della differenza abissale tra l'atteggiamento di Insinna e quello di Frizzi. A ogni modo, ormai il dado è tratto. La Rai ha scelto lui e non c'è molto da fare. Di sicuro, dato il ruolo delicato che va a ricoprire, cercherà di non fare errori. È quello che abbiamo pensato tutti. "Non avrei pensato oggi di essere qui, di prendere l'Eredità di Fabrizio. Voglio dare un senso profondo, come dice Vasco, a quello che un senso sembra non averlo. La sua scomparsa. Voglio farlo per lui" ha detto in un'intervista a Leggo.

Insinna vuole partire da zero soprattutto con il pubblico ma usa un’espressione che non suona particolarmente felice, anzi. "Mi fa piacere dirlo in questo periodo complesso per il nostro paese: Fabrizio era un uomo accogliente, era una persona che accoglieva. Se lui dal cielo non scuoterà la testa, ma si farà una risatina, vorrà dire che l'Eredità sarà stata come lui avrebbe voluto e ci saremmo guadagnati questo onore, senza vergognarci di averla ricevuto. È una sfida personale, interiore, bella da affrontare". Vi sembra una cosa da dire in un momento delicato? Beh, insomma…

