Archiviati il ''Grande Fratello'' è tempo di ''Temptation Island''. L’edizione 2018 inizierà il 5 luglio e la macchina del reality ha concluso i provini e scelto le coppie che a breve partiranno per l'isola delle tentazioni. Sui social il conduttore Filippo Bisciglia ha avvisato i fan di essere partito: “Destinazione Temptation Island”, ha scritto pubblicando una fotografia sul suo account Instagram. Anche quest'anno sarà lui, ex gieffino e compagno di Pamela Camassa, a condurre il programma e spiegare le dinamiche del reality show. Le coppie che parteciperanno al programma targato Mediaset metteranno alla prova il proprio rapporto in un resort da sogno in Sardegna dove, divisi in due villaggi separati, i fidanzati e le fidanzate si troveranno a fare i conti con tentatori e tentatrici single pronti a tentare gli innamorati. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che da poco hanno deciso di lasciare il trono over di Uomini e donne mano nella mano, sono stati i primi concorrenti ufficiali. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi ci saranno Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, Raffaella Giudice e Andrea Celentano. In queste ore anche le ultime coppie del reality delle tentazioni sono state ufficializzate dalla produzione e sono formate da Giada e Francesco, Martina e Gianpaolo. I primi due sono fidanzati da diversi anni, ma la troppa gelosia di lui rende la relazione pesante e difficile. ''Temptation Island'' rappresenta il posto giusto per mettere alla prova il loro amore.

Sul profilo ufficiale Instagram di Temptation Island è stato pubblicato il video di presentazione delle ultime due coppie ufficiali del programma. La prima è composta da Giada e Francesco che hanno deciso di partecipare per testare, il loro rapporto, ostacolato molte volte dall'eccessiva gelosia di lui: "A causa della sua troppa gelosia, siamo sempre e solo io e lui. Vorrei essere più libera, vorrei avere i miei spazi, essere me stessa senza aver paura che la mia storia possa finire per questo" ha dichiarato la ragazza.





La sesta e ultima coppia invece è formata da Martina e Gianpaolo. In questo caso, invece, ad avere dei dubbi sulla loro relazione è il ragazzo. Nella clip pubblicata dall'account social di ''Temptation island'' Gianpaolo ha detto: "Ho bisogno di capire se mi devo godere i miei 24 anni, cosa che invece lei non comprende e pensa che anche io abbia questa estrema necessità di costruire una famiglia". La prima puntata del reality delle tentazioni andrà in onda il 5 luglio.

