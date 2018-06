“La sua vita e il suo passato non sono quello che immaginate”

Uno dei volti del primissimo Grande Fratello, quello che aveva introdotto il format in Italia dando il là alla fortunata serie di edizioni del reality dei reality. E oggi un protagonista del nuovo governo Conte che vede impegnate insieme le forze di Lega e Movimento Cinque Stelle. Proprio dei pentastellati, Rocco Casalino è oggi una figura chiave, una carriera iniziata come attivista e poi come responsabile della comunicazione, fino all'incarico più alto, quello di portavoce del premier. In un'intervista a Vanity Fair concessa a Francesco Oggiano, l'ex gieffino ha svelato per la prima volta dettagli inediti della sua vita, lui che già ai tempi del confessionale aveva parlato di un padre alcolizzato che picchiava e abusava la madre. "Il Grande Fratello? Vidi che tutti i partecipanti delle edizioni estere erano diventati miliardari. Il mio interesse era avere i soldi per potermi comprare la libertà di scegliere" spiega a proposito dell'ingresso nella casa nel 2000 . (Continua a leggere dopo la foto)

"Al Gf mi hanno preso perché ero bisessuale - prosegue Casalino - Ho capito che a loro potevo interessare per questo. In quella casa ho trovato le telecamere, che per me hanno rappresentato la mia coscienza. Per la prima volta ho avuto la consapevolezza di essere malvagio. Ho scoperto di avere un lato cattivo, di essere un falso. Ho gestito tutte le nomination, infatti non sono mai stato nominato fino all'ultimo giorno. Spiegavo agli altri concorrenti come votare e loro eseguivano". (Continua a leggere dopo la foto)

Rocco è poi diventato un personaggio pubblico, lavorando tra locali e discoteche e come ospite a Buona Domenica. "Faccio la mia parte, se mi si chiede di fare la checca isterica, la faccio volentieri. Perché è il mio lavoro. A volte penso che il concetto del lavoro che nobilita l’uomo sia stato inventato dai ricchi per far fare ai poveri lavori di merda. E comincio a pensare che la vita devo vivermela con furbizia. Oggi guadagno moltissimo e lavoro pochissimo. A fine mese mando a mia madre 3 mila euro". (Continua a leggere dopo la foto)

"Il mondo è ingiusto e io ho scelto di stare dalla parte giusta" aggiunge ancora Rocco. Che dopo aver studiato giornalismo è stato allevato da Lamberto Sposini, per poi virare verso la carriera politica. Oggi Casalino è portavoce del Presidente del Consiglio. Gli scrive i discorsi. Lo accompagna discreto e autorevole negli incontri con Trump, Macron e la Merkel. Dal Gf al G7. La rivincita perfetta dell'uomo Rocco nato in Germania e cresciuto in Puglia si è compiuta.

“Che svolta!”. Rocco Casalino, dal GF al governo