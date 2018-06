Dalle spiagge dell'Honduras alla campagna di Ovada. Dalla pesca obbligata per nutrirsi, all'allevamento di capre e maiali. Sono passati due mesi circa dalla fine dell'Isola dei Famosi, quella del canna-gate, e l'ex concorrente ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali anziché destreggiarsi tra un salotto tv e un altro o riprendere in mano la sua carriera in televisione. Su di lui i riflettori del mondo dello spettacolo si sono spenti appena calato l'interesse per gli ex naufraghi di Alessia Marcuzzi, ma, almeno per il momento, non sembra essere poi così dispiaciuto di questa vita bucolica. Anzi. Stiamo parlando di Simone Barbato, l'attore e mimo conosciuto sul palco Zelig. Ci avete fatto caso che a differenza di molti suoi ex compagni d'avventura non si è più visto in tv? Per forza: è tornato a vivere a casa di sua nonna, dove ha ripreso in mano l'attività messa in piedi circa tre anni fa: una sorta di fattoria ricavata recuperando un'area della cascina di famiglia, dove alleva capre, maiali e galline. È stato lo stesso Barbato a raccontare il sio ritorno alla vita bucolica a Nadia Accardi, inviata di Grand Hotel. (Continua dopo la foto)



Il sogno che aveva fin da bambino, racconta, è sempre stato quello di vivere come Heidi. E ora può dirsi più che soddisfatto perchè non solo è riuscito a realizzare quel sogno, ma addirittura a superare la bambina protagonista del famoso cartone animato giapponese ispirato al romanzo di Johanna Spyri. Come fa notare lo stesso Barbato, se Heidi aveva soltanto caprette, lui può vantarsi di allevare diversi tipi di animali: pecore, maiali, galline e cinghiali. L'ex mimo di Avanti un altro ha anche aggiunto che in mezzo alla natura è riuscito a trovare il suo Eden. Sul fronte sentimentale, invece, nessuna novità: Simone, che non è mai stato fidanzato, è ancora single. Sull'Isola si era invaghito di Elena Morali, ma lei all'epoca era fidanzatissima e in procinto di sposarsi con Scintilla, il comico di Colorado.

Nonostante anche nonna Pellegrina avesse caldeggiato questa unione, tra Simone ed Elena (poi tornata single dopo l'esperienza in Honduras) è scattata solo una bella amicizia. "Quando due si vogliono, si pigliano", aveva detto la nonna di Simone a Pomeriggio Cinque. E Barbato, adesso, sempre all'inviata di Grand Hotel: "Alla fine non ci siamo pigliati". "A ben guardare non mi sono pigliato neanche con la tv", ha aggiunto. Per ora, dunque, la sua vita è quella di 'ragazzo di campagna', ma non è da escludere che si tratti solo di uan pausa da quel mondo che l'ha fatto conoscere al grande pubblico. Lui, per il momento, è felice così.

