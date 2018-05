I reality, quest’anno, stanno suscitando una quantità di polemiche come mai era successo nella storia. Pensate a tutto quello che è successo all’Isola dei famosi e il canna-gate è solo una piccolissima parte… E ora non sta andando con il Grande Fratello. Addirittura, per via di certi comportamenti reputati intollerabili (frasi omofobe, bullismo e tanto altro ancora), c’è stato un fuggi fuggi degli sponsor che hanno deciso di strappare i contratti che avevano stipulato con il reality. Ovviamente, in termini di denaro, la perdita è stata enorme. Ma Barbara D’Urso non sembra preoccuparsi più di tanto: Carmelita continua a gongolarsi del grande successo di pubblico riscosso dalla trasmissione che è tornata a condurre dopo tanti anni. Ma c’è chi ha criticato pesantemente la trasmissione. Ovviamente, non parliamo di una persona qualunque ma di un super vip del mondo dello spettacolo: Maurizio Costanzo che, sulle pagine di Libero, qualche giorno fa scriveva: “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica”. Continua a leggere dopo la foto

“Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo”, chiudeva così, la sua considerazione sul Grande Fratello. Insomma, una bomba bella e buona che non avrà di certo fatto piacere alla D’Urso. Ma non è ancora finita. Perché Maurizio Costanzo è tornato a parlare del Grande Fratello. Questa volta lo ha fatto sulle pagine di Nuovo dove ha espresso la sua opinione rispondendo a una lettrice che aveva definito un "pessimo spettacolo" l'ingresso di Rodrigo Alves, il Ken Umano, nella casa. La risposta di Costanzo è la seguente: "Quasi sempre sono gli ascolti a decidere in televisione. E quelli del Grande Fratello dicono che questa edizione piace. L'entrata del Ken Umano Rodrigo Alves si poteva evitare: è stata provocatoria ma ha fatto audience. Non sempre l'ascolto giustifica le scelte".

La guerra è sempre più aperta e ci si aspetta qualunque cosa da un momento all’altro. Nel frattempo vi ricordiamo che manca una sola settimana alla fine del reality. Chissà se, con la fine del reality verranno messe a tacere anche le polemiche. Però, diciamocelo, Costanzo non ha mica tutti i torti… Ciò che va in onda in televisione dovrebbe essere un modello. E che modelli abbiamo sotto gli occhi ultimamente? Sinceramente? Preferiamo non rispondere… Comunque il Ken umano ha riscosso un grande successo o forse si è trattato più che altro di curiosità morbosa della gente nei suoi confronti? La seconda che hai detto.

“Mi hai tradito, str***”. Grande Fratello, Filippo senza filtri: lo sfogo pesantissimo. E fuori gli altarini