Attrice, cantante e donna di spettacolo, Romina Power è senza dubbio uno dei personaggi della tv italiana più amati, apprezzati e famosi degli ultimi 30 anni. Nata negli Stati Uniti d’America, a Los Angeles, il 2 ottobre 1951, del segno della bilancia, ha 66 anni ed è ancora una bellissima donna. Romina è figlia d'arte, i suoi genitori sono l’attore hollywoodiano Tyrone Power e la sua seconda moglie, l’attrice messicana Linda Christian. Dopo il divorzio dei suoi (nel 1956) lei e la sorella minore Taryn hanno vissuto con la madre in vari luoghi, principalmente in Messico e in Italia. Romina era molto legata all’Italia e vi ha trascorso gran parte dell’infanzia insieme alla sorella, sebbene frequentasse il college in Inghilterra. Dopo la morte di suo padre Tyron, a soli sette anni si trasferisce in Messico e viene accudita da una zia. Nel 1959 arriva per la prima volta in Italia, ma in seguito decide di concludere gli studi nella città di Londra. Rientrata nel nostro Paese nel 1966 recita in Come imparai da amare le donne, e Nel sole (1967). Sul set di questo film incontra Albano Carrisi e, tre anni dopo, i due si sposano condividendo, oltre all’amore, anche la carriera artistica. (Continua a leggere dopo la foto)



Romina Power e Albano Carrisi convolano a nozze nel 1970. Nel 1975 iniziano a cantare insieme diventando una delle coppie più amate (e non solo in Italia). Il duetto riesce a scalare le classifiche di Germania, Austria, Spagna, Francia, Grecia, America Latina, Europa dell’Est e Unione Sovietica, rilasciando più album in diverse lingue e ottenendo il settimo posto in sia l‘Eurovision Song Contest del 1976 che quello del 1985 per l’Italia. I loro più grandi successi includono “Felicità” (1982), “Sharazan”, “Tu soltanto tu”, “Ci sarà” (1984), “Sempre semplice” (1986) e “Nostalgia Canaglia” (1987). La coppia si è separata nel 1999. Dalla loro unione sono nati quattro figli. Ylenia, nata il 29 novembre del 1970, Yari Marco, il 21 aprile dell'anno successivo, Cristèl è venuta al mondo il 25 dicembre 1985 e Romina Jr. Jolanda nata il primo giugno del 1987. Nel 1993 la famiglia Carrisi-Power ha dovuto affrontare un momento molto tragico: la scomparsa della primogenita. Ylenia scomparve a cavallo tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans.

In questi anni il caso è stato dibattuto più volte e si è detto tutto e il contrario di tutto senza mai arrivare a una verità assoluta che potesse mettere la parola fine ad un evento inspiegabile, ancora oggi al centro dei pensieri dei genitori talvolta inclini a ricordare pubblicamente l’amata figlia. Nella primavera del 2007 Romina Power acquista una casa a Sedona, in Arizona, e lascia l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. A Diva e Donna Romina ha dichiarato che per lei era difficile affermarsi come pittrice e scrittrice in Italia perché la sua immagine era legata al successo da cantante e attrice. Nel 2015 Al Bano e Romina Power si sono nuovamente riuniti per una partecipazione al Festival di Sanremo. Romina è un poliglotta che parla cinque lingue: inglese, italiano, spagnolo, francese e olandese. La Power è alta 1 metro e 78 centimetri e pesa 70 chilogrammi. Un passato fatto di amore libero e uso di sostanze stupefacenti, in perfetto stile hippie. A rivelarlo è stata lei stessa in una lunga intervista per Panorama. L'artista ha svelato un aneddoto molto particolare: un festino svoltosi a Villa Medici (Roma), nel cuore di Villa Borghese, nel corso del quale Romina ha conosciuto Keith Richards dei Rolling Stones: “Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese”.

