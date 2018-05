Ormai è diventato uno dei volti più amati della televisione, Massimiliano Ossini è conosciuto dal grande pubblico come conduttore, ma non tutti sanno che nel passato di Ossini ci sono anche la professione di attore e di modello. Il conduttore è sposato dal 2003 con Laura Gabrielli che ha conosciuto in discoteca e con cui ha tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Il oro è un rapporto molto felice, ma è sconosciuto ai più il fatto che la coppia ha dovuto affrontare un periodo decisamente tragico. Proprio durante la gravidanza del terzo figlio, la moglie di Ossini ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. All’epoca i medici avevano addirittura consigliato alla donna di abortire ma Laura ha chiesto un secondo parere medico e alla fine è riuscita a tenere il bambino. “Un giorno si è recata dal medico perché si era accorta che stava dimagrendo troppo. Dopo la visita mi chiamò e mi disse: 'Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, la cattiva è che ho un tumore alla tiroide, che però intacca anche tutti i linfonodi del collo, ben 34'”. (continua dopo la foto)



"Mi si è aperta di fronte una voragine - ha spiegatao Massimiliano -, non sapevo più che fare. I medici, fra l’altro, dissero a mia moglie: “Deve interrompere la gravidanza, altrimenti non potrà curarsi, sarebbe troppo rischioso sia per lei sia per il bambino”, ha raccontato Massimiliano al settimanale Di Più. La moglie di Massimiliano Ossini ha chiesto un altro parere medico e così Laura è riuscita a portare a termine la gravidanza. “Al quarto mese di gravidanza, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo. Poi quando Giovanni è nato, senza complicazioni, si è sottoposta a cicli di radioterapia”, ha aggiunto Ossini.

La donna ci ha messo un po’ a riprendersi ma oggi sta bene, anche se ogni sei mesi, da routine, deve fare le visite di controllo. In un’intervista al settimanale Nuovo il conduttore ha dichiarato di vivere un matrimonio felice e di saper essere un padre severo ma affettuoso. Su sua moglie Laura invece ha detto: “Crediamo molto nel matrimonio. Ogni giorno rinnoviamo la nostra promessa. E se c’è un problema cerchiamo di superarlo insieme.” La moglie di Massimiliano Ossini lavora nell’azienda di famiglia che si trova ad Ascoli Piceno. Qui la coppia vive in una villa immersa nel verde insieme ai tre figli. E per amore il conduttore fa il pendolare: continua a vivere nelle Marche ma lavora a Roma.

