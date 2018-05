“Lui…”. GF, Rodrigo Alves, dichiarazione ‘choc’. Lo fa sapere il Ken Umano: è gelo

Nella casa del Grande Fratello 15, in effetti, mancava solo il Ken Umano. E allora lo hanno fatto entrare. Ma Rodrigo Alves, questo il nome del Ken umano che è andato a fare compagnia al Ken umano italiano, è rimasto nella casa di Cinecittà solo per qualche giorno. Giusto il tempo di: farsi vedere senza trucco, mostrare il suo “arnese” sotto la doccia; mostrare a tutti le cicatrici delle decine di interventi fatti; fare il bagno (con la schiuma) insieme a Simone Coccia Colaiuta; baciare sulla bocca Alberto Mezzetti (il Tarzan di Viterbo) e far parlare di sé. Tanto. Troppo. Dopo aver trascorso qualche giorno nella casa, Ken è tornato in televisione – naturalmente da Barbara D’Urso – a raccontare la sua esperienza. Rodrigo si è detto molto soddisfatto della sua esperienza al Grande Fratello: è felice di aver conosciuto i concorrenti del reality che gli sono sembrati persone carine e divertenti. Grazie al Grande Fratello, è anche riuscito a migliorare il suo livello di italiano che, fino a qualche tempo fa, era nullo. Quindi tutto rose, fiori, bellezza. No, per la verità. Perché il Ken umano ha avuto anche altro da dire. Continua a leggere dopo la foto

Rodrigo, infatti, si è scagliato contro un vip italiano, strettamente legato al Grande Fratello. Vuoi vedere che… Esatto, Alves ha lanciato una frecciatina a Cristiano Malgioglio… Ma come osa? Cosa ha detto? "Cristiano Malgioglio è geloso di me, io sono una star in tutto il mondo. Io non sono un ‘bambolo’. Sono una persona con un cuore grandissimo. Cristiano è famoso solo in Italia, io in tutto il mondo. Sei geloso. Questa è la verità. Cristiano, ti invito a cena e parliamo", queste le parole usate dal Ken Umano. Che dite? Come reagirà Malgioglio? Noi prevediamo una bella bufera… Aspettiamo la reazione dell’opinionista che, ne siamo certi, non tarderà ad arrivare…

Il Ken Umano sarà pure famoso in tutto il mondo ma il motivo lo sappiamo tutti: gli innumerevoli interventi di chirurgia cui si è sottoposto. È felice di tutti gli interventi subiti a eccezione di quello per la rimozione delle costole: "Sono pentito di aver tolto le costole. Sono ingrassato tantissimo dopo l'intervento. Ho tanti dolori dopo l'intervento. Io sono uguale a prima. Si tratta di un intervento inutile". Tutti quegli interventi, ovviamente, hanno avuto ripercussioni sulla sua salute. Come aveva raccontato qualche tempo prima dell’ingresso nella casa: “Un dottore ha usato acido ialuronico non buono e sono diventato viola. Oggi sto benissimo. Io sono molto determinato: la prima volta che sono venuto qui non parlavo una parola di italiano. Oggi parlo italiano”.

