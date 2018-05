La preoccupazione per le condizioni di salute di Nadia Toffa continua a crescere. Sono ormai diverse settimane che la conduttrice ha temporaneamente detto addio a Le Iene a causa delle debilitanti cure a cui si sta sottoponendo. All'inizio dell'anno la presentatrice aveva annunciato di avere il cancro, scoperto a causa di un malore improvviso. Lo scorso aprile, quando tutto sembrava volgere per il meglio, Nadia ha avuto un primo stop, disertando la trasmissione. Prontamente ha voluto rassicurare i fan. Poi è tornata, ma nei giorni scorsi ancora una volta si è dovuta fermare. Chi sperava di rivederla dietro alla scrivania dello show di Italia 1 ha dovuto mandare giù un boccone amaro. La Toffa stessa a pochi minuti dall'inizio della puntata del 13 maggio ha lasciato un messaggio sui social. "Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tomare a #leiene Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi", ha scritto su Facebook. (continua dopo la foto)



Appena rientrata dopo la degenza in ospedale, Nadia in trasmissione aveva voluto spendere alcune parole sulle sue condizioni. "Vorrei prendermi due minuti per raccontarvi questi mesi. Il rapporto tra di noi è sempre stato di sincerità e voglio condividere quello che è successo", spiegava la conduttrice, rivelando poi quello che finora aveva scelto di tenere segreto. Inoltre, ha spiegato senza remore di portare una parrucca: "Ho avuto un cancro. Mi sono operata e mi hanno tolto il 100% del tumore. Ma ho fatto un radio e chemio preventiva, le ho finite pochi giorni fa. Ho deciso di non dirlo, lo sapevano pochissime persone. Con la stampa è stato necessario non rivelarlo. La fortuna è stata proprio che dopo lo svenimento ho fatto un accertamento, un check-up completo. Ora sto benissimo. Non mi vergogno di nulla".

"Non mi vergogno dei chili persi - ha proseguito Nadia -, li riprenderò. Non mi vergogno nemmeno del fatto che ora porto la parrucca, è più bella dei miei capelli. Ci sono stati momenti difficili, per esempio quando mi è rimasta in mano la prima ciocca. Ho pensato a Gabriella, una bambina che ci aveva raccontato del suo cancro e di quando ha perso i capelli. Grazie Gabriella! Perché ti ho pensato: se ce la fa uno scricciolo come te, allora ce la posso fare anch'io! Voglio chiedere aiuto anche a voi: si tende ad avere una certa delicatezza con chi ha avuto un cancro. Invece, chiedo tanta normalità, continuate a prendermi in giro (ai colleghi de Le Iene). Lo chiedo anche a voi, il pubblico. Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: se volete farmi un complimento, o dirmi che un servizio non vi è piaciuto, ditemelo. Criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!".

Ti potrebbe interessare anche: Addio alla star dei reality. Scomparso da una settimana, tutti erano sulle sue tracce: il tragico epilogo