Si sono ormai detti addio da molti anni, ma a tenerli legati, volenti o nolenti, c’è una figlia: Anna Lou (avuta 16 anni fa). Stiamo parlando di Asia Argento e Morgan, l’attrice e il cantante dei Bluvertigo. Dei due artisti sappiamo tutto, ma della figlia? Ha 16 anni ed, essendo cresciuta in una famiglia davvero particolare, non poteva che essere eccentrica e ribelle. Il suo profilo Instagram conta quasi 24.000 followers e sono moltissime le foto in cui mette in mostra i suoi meravigliosi occhi azzurri e i controversi look dark, dando prova del fatto che il nonno Dario Argento è riuscito a influenzare anche lei e il suo stile. Capelli scuri, corpo minuto e volto da bambola creano quell’effetto da fanciulla goth tipico degli anni Ottanta. Un’eleganza per nulla scontata e per questo ancora più difficile da imitare. A 12 anni ha avuto la sua prima esperienza nel cinema, ha infatti recitato in "Icompresa", film della Argento presentato al Festival di Cannes nel 2014, ma da allora in poi ha preferito stare lontana dai riflettori. Nella vita studia al liceo linguistico di Roma, segue un corso di giapponese ma è appassionata di ogni forma d'arte. (Continua a leggere dopo la foto)



''Viaggio tanto, - ha detto la giovane in un'intervista rilasciata a Snapitaly - in primis perché vado a trovare la mia famiglia “nordica”, che sta a Milano, e poi ovviamente il resto sono viaggi di svago e bagagli culturali di inestimabile valore. Già da piccola mia madre durante i suoi viaggi di lavoro mi portava con sé ed io mi abituavo ai continui spostamenti che ora paradossalmente mi sembrano la normalità. Poi io sono un’amante del viaggio, scoprire nuove tradizioni e culture mi affascina più di ogni altra cosa. Il luogo più bello che ho visitato è Tokyo, - ha concluso la giovane - da cui la maggior parte delle volte prendo ispirazione per il mio stile''. (Continua a leggere dopo la foto)

Ama stare con gli amici e quando rientra a casa la maggior parte delle volte si metto a suonare la batteria o l’ukulele, di cui ne ha quattro tutti di tipologie diverse e che considera come dei veri e propri figli. Pochi mesi fa, in un'intervista rilasciata a La Stampa, la mamma di Anna Lou, aveva fortemente criticato l'ex compagno. "Morgan ha ignorato le sue responsabilità legali e morali, vergognosamente, trascurando completamente le cure della propria figlia, lasciando tale responsabilità interamente a una madre single in difficoltà finanziarie".

