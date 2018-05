Nella Casa del Grande Fratello ha festeggiato il quarto anniversario di fidanzamento Simone Coccia Colaiuta, che è uno dei protagonisti più in vista di questa 15esima edizione del reality. La sua compagna, è noto a tutti ormai, è la parlamentare Stefania Pezzopane, già senatrice ed ex presidente della Provincia dell'Aquila. Una storia, la loro, che ha fatto parlare sin dagli inizi: lui, 34 anni, fisico muscoloso, tatuaggi sparsi su tutto il corpo (gli ultimi addirittura sul volto) e un passato nei concorsi di bellezza; lei, 58 anni e con una passione per la politica sbocciata quando Simone non era nemmeno nato. Notevole la differenza di età: li separano 24 anni. Ma a quanto pare e checché se ne dica, sono innamorati come il primo giorno. Il 10 maggio, giorno del loro anniversario, non hanno mancato di festeggiare, seppur a distanza. Lei con una dedica super romantica su Instagram: una foto in bianco e nero in cui, uno di fronte all'altra, si guardano intensamente sfiorandosi il naso. Tre parole nella didascalia, le più importanti: 'Io e Simone'. Lui, invece, non avendo i social, ha fatto alla 'vecchia maniera', con carta e penna. Ha scritto ''Ti amo dolce Stefy'' su un cartellone ed è andato in giro per Casa mostrando fiero la sua creazione. (Continua dopo la foto)



Procede alla grande, dunque, tra Simone e Stefania. Ma nella vita del gieffino ci sono anche un'ex moglie e un figlio, lo sapevate? Loris, 12 anni, è il figlio che Coccia Colaiuta ha avuto da Barbara Ippoliti, 31enne. Quest'ultima sostiene che il bambino non vede il suo papà da tempo. È stato il settimanale DiPiù a darle voce: "Non paghi il mantenimento a tuo figlio (300 euro mensili). Vinci il Grande Fratello così puoi dare a tuo figlio quello che devi", ha detto. Nell'ultima diretta del GF, allora, Barbara D'Urso ha informato Simone di queste dichiarazioni e la sua replica non si è fatta attendere: "In passato ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il mantenimento. La situazione si sta ripristinando. È tutto in mano al giudice. Qualsiasi cosa ho gliela dò".

Ma chi è Barbara Ippoliti? Non si hanno molte notizie, perché non ama la popolarità. Sappiamo dal suo racconto che tra lei e Simone è stato amore a prima vista (il matrimonio è finito 9 anni fa, ndr) e che ora vorrebbe solo che il concorrente del Grande Fratello si prendesse cura di Loris. Sappiamo anche che Barbara vive all'Aquila con il figlio e che, come tanti suoi concittadini, nel 2009 è rimasta vittima del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. In quel sisma devastante, la ex signora Coccia Colaiuta ha perso la sua casa e da allora vive in un progetto C.a.s.e..

