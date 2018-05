Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello il pubblico ha assistito anche a un nuovo ingresso in Casa: quello del cosiddetto Ken umano, alias Rodrigo Alves, il 35enne di origine brasiliane finito nel Guinness World Records per essersi sottoposto a circa 60 interventi chirurgici pur di somigliare al suo idolo, il fidanzato di Barbie. Un ingresso temporaneo: Rodrigo non è un vero e proprio concorrente. Resterà solo qualche giorno a far compagnia ai gieffini, ma inevitabilmente, sin dal suo arrivo, ha scatenato la curiosità dei telespettatori. Ma anche quella degli inquilini della Casa, che se lo sono visto in posa plastica dentro a una scatola identica a quella di Ken ma a misura d'uomo. Il più entusiasta del gruppo è stato Angelo Sanzio, il Ken italiano: era al settimo cielo appena ha incontrato il suo idolo. Ma anche Lucia Bramieri e gli altri l'hanno accolto con calore. Dopo la diretta è scattato 'l'interrogatorio': tutti curiosi come scimmie di sapere di più delle sue operazioni e della sua vita. E Rodrigo non si è tirato indietro. Ha raccontato loro i dettagli, anche i più dolorosi, degli interventi finora subiti ma, ha ammesso, "ho una responsabilità verso gli altri e tutti devono sapere che è pericoloso". (Continua dopo la foto)



"Ma quindi a te mancano quattro costole?", gli ha chiesto subito Alessia incuriosita. "Sì, ma è un'operazione che non rifarei, ho delle cicatrici molto grosse. E le ho tutte conservate nella mia casa di Londra!", ha risposto Ken. E il racconto prosegue: "Mi hanno iniettato della placenta per un intervento vicino agli occhi". "Ho fatto più volte il Prp (concentrato di piastrine ottenuto mediante centrifugazione del sangue e caratterizzato dalla forte concentrazione di fattori di crescita per stimolare la rigenerazione dei tessuti, ndr) nella testa, sul viso e sul collo", spiega a Luigi. La cicatrice che ha in testa, invece, "è dovuta al trapianto di capelli che ho fatto per tre volte. Poi ho rifatto anche le orecchie, volevo vedermele più piccole. Per fare questo tipo di interventi bisogna essere davvero forti", dice ancora.





"Nei bicipiti ho messo il silicone, ma mi ha fatto molto male. È stato un intervento di sette anni fa. Ho tanta 'manutenzione' da dover fare... questo è molto stancante", continua Rodrigo. Che poi chiude così: "È una bella sensazione essere una persona unica al mondo, presto farò 35 anni e mi sento in salute, ma ho una responsabilità essendo un personaggio pubblico e devo dire che tutto questo può essere pericoloso". Si sta ambientando Alves. Coi ragazzi ha instaurato subito un buon rapporto e fa la loro stessa vita nella Casa. Ma l'altra sera si è reso protagonista di un momento 'a luci rosse'. Avete presente la doccia che è praticamente in salotto? La fanno tutti con il costume addosso, ma lui, Rodrigo, che forse abituato al Big Brother brasiliano dove i concorrenti si spogliano completamente, ha pensato di tirarsi giù gli slip per lavarsi meglio. Proprio così. Questione di secondi, magari pensava di non essere ripreso, e invece... Nonostante la regia abbia cambiato subito inquadratura, già circola il video sul web. È il sito Bitchyf a pubblicare il filmato in cui Ken si prende cura della sua igiene intima. Ha la mano davanti, certo, eppure è già diventato virale...

