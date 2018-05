Leonardo Greco è uno dei tanti volti lanciati da Uomini e Donne. Sono passati anni da quando sedeva sul trono, ma si è continuato a parlare di lui e della sua 'scelta' Diletta Pagliano perché la loro storia è andata avanti a lungo tra alti e bassi. Quando è finita definitivamente? Difficile stabilirlo con esattezza nel loro caso, ma possiamo dire poco più di un anno fa. Leonardo e Diletta si sono amati alla follia, poi allontanati, poi scagliati l'uno contro l'altra e, una volta finito il loro amore, hanno anche frequentato persone diverse. Lei, per esempio, è stata fidanzata con un altro protagonista del programma di Maria De Filippi, Giorgio Alfieri. E poi un paio di anni fa si è tornati di nuovo a parlare di questa coppia per certe voci circa un loro riavvicinamento. Intervistato dal settimanale DiPiù, l'ex tronista aveva detto di aver rivisto Diletta e che quell'incontro non l’aveva lasciato indifferente. L’aveva anche definita il più grande amore della sua vita, ecco perché i fan avevano fiutato il ritorno di fiamma che, tuttavia, non è mai avvenuto. Acqua passata, ormai: ci sono novità. (Continua dopo la foto)



Leonardo si è confessato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, dove ha presentato ai suoi fan la nuova fidanzata. Si chiama Cinzia Meroni la donna che ha sostituito Diletta nel suo cuore. E così, a 32 anni, l'ex tronista ha ritrovato il sorriso. Cinzia, spiega sempre nell'intervista, l’aveva conosciuta già qualche anno fa. ma solo da poco tra loro sarebbe scoppiato l’amore: "È una ragazza che ho conosciuto un po’ di anni fa, una semplice amicizia che inizialmente non era riuscita a evolversi in altro per una serie di fattori e così le nostre strade si sono divise per un paio di anni. La vita ha voluto far sì che ci rincontrassimo ed è nata una cosa in cui non speravo e a cui non credevo più, che si chiama amore".

E Diletta? Leonardo non entra nel merito, dice solo che "appartiene al mio passato". Con Cinzia, aggiunge, "sto vivendo bellissime emozioni e sensazioni. Mi ha dato la voglia di rimettermi in gioco al cento per cento. Sono ancora quel ragazzo gioioso e vulcanico. Non è cambiato nulla, adesso però ho la consapevolezza di quello che voglio e di quello che ho intorno". Nella sua vita, però, c'è già una donna che resta sempre e comunque al primo posto: la figlia Sophia. "È la mia certezza, cresce a vista d’occhio. Sono un padre che cerca di essere anche un amico. Provo a mostrarle questo mondo in continua evoluzione, provando a farle capire che cosa è il bene e cosa è il male. Cerco di conquistare la sua fiducia, perché vorrei si sentisse libera di raccontarmi tutto senza alcun problema", conclude Greco.

