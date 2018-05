Dopo la squalifica di Baye Dame, nella Casa del Grande Fratello è tempo per l'arrivo di un nuovo concorrente. Barbara D’Urso ha approfittato di Domenica Live per annunciare l'esclusiva, svelando l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene, visto che è stato già numerose volte ospite dei programmi di Carmelita. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte al reality show che sta conducendo con successo ogni martedì sera. A fare la sua grande entrata a Cinecittà sarà Rodrigo Alves, ovvero il Ken umano che avrà molto da condividere con Angelo Sanzio, l’altro concorrente della trasmissione definito da più di qualcuno come il Ken italiano. Il modello brasiliano è noto ai più come guest star di Canale 5 ed entrerà nella Casa del Grande Fratello a partire da martedì prossimo, quando andrà in onda la quarta puntata di questa edizione del reality. Ad annunciarlo è stata la stessa D'Urso nel corso della trasmissione, lanciando la notizia nei minuti finali della lunga puntata del 6 maggio. (continua dopo la foto)



L'entrata di Alves in casa è anche l'effetto della prematura espulsione di Baye Dame a causa del suo comportamento inappropriato nei confronti di Aida Nizar, che ha in qualche modo liberato un posto tra gli inquilini. Impossibile non pensare al fatto che l'ingresso di Rodrigo Alves possa creare una forte rivalità con Angelo Sanzio, che è già entrato in casa e che ha avuto un "percorso chirurgico" molto simile, almeno nelle intenzioni. Per chi non avesse mai sentito parlare del Ken umano, Rodrigo Alves ha 34 anni ed è un personaggio che ha popolato il panorama televisivo di questi ultimi mesi grazie alla enorme quantità di interventi chirurgici ai quali si è sottoposto per assumere un aspetto quanto più vicino alla versione maschile della bambola più celebre al mondo, la Barbie.

Alves fatto ricorso a più di 58 interventi di chirurgia e a infiniti trattamenti estetici. Per la precisione ha speso 8.000 sterline per eliminare le rughe, 50.000 per i ritocchi al setto nasale, 3.000 in liposuzione alla mandibola, 10.000 in protesi ai pettorali, 22.000 in addominali finti, 7.000 in ritocchini per rendere le braccia toniche, 5.000 in trapianto di capelli, 7.000 in liposuzione laser, 6.000 in liposuzione alle gambe e 3.000 in un’operazione per dare nuova forma alle gambe e ai polpacci. Le uniche parti del corpo che ha lasciato invariate? Le mani e le parti intime. In futuro non intende fermarsi, nello studio di Domenica Live ha infatti affermato che intende sistemare la mandibola e infoltire ancora di più i capelli.

