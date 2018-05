Mariana Falace, una della concorrenti più discusse dell'edizione del Grande Fratello di quest'anno. Ed è ancora lei a creare scompiglio. Solo pochi giorni fa la giovane è finita nel mirino dei telespettatori in seguito alla nomination fatta ai danni dell'amica Patrizia Bonetti che poi ha anche perso al televoto: la prima ha negato categoricamente di averla votata, dando poi la colpa alla new entry Aida Nizar. Non ha detto la verità neppure dopo il comunicato del Grande Fratello che scagionava la spagnola, ma ha avuto anche il coraggio di dire: ''Mi manca Patty''. Sfacciata e pure un po’ falsa perché a Matteo Gentili ha detto una clamorosa bugia: ''Io so chi l’ha nominata, è stata Veronica. Sono sicurissima, se lo dico è perché ne sono certa. Però questa cosa da qui non deve uscire''. Ma la Bonetti ha scoperto la verità e sui social non le ha mandate a dire. ''A proposito dei messaggi che mi mandate, non vi preoccupate, so che è stata Mariana - ha raccontato la giovane in una story di Instagram - ci saranno sviluppi e avrà la mia replica a tempo debito''. (Continua a leggere dopo la foto)



Non solo Patrizia Bonetti, l'eliminata della scorsa diretta, anche i concorrenti del Grande Fratello hanno capito che a votare la Bonetti è stata proprio Mariana. È stato Luigi Mario Favoloso a insospettirsi e a chiedere alla Falace spiegazioni del suo gesto. Ma Mariana ha continuato a seguire la sua strada e, come se non ci fossero le telecamere a riprendere tutto, la giovane ha insinuato che a nominare la Bonetti, al contrario, sarebbero state Veronica, la figlia di Bobby Solo, o addirittura Alessia, affermando che: "prima dice A poi dice B". Ma l'ex fidanzato di Nina Moric ha deciso di fare chiarezza ed è andato a parlare con la figlia di Bobby Solo, che ha voluto un confronto con la Falace.

Messa alle strette, Mariana ha iniziato a farfugliare frasi senza senso, per poi dire che Veronica le aveva confessato che, forse, avrebbe nominato Patrizia. Ma la figlia di Bobby Solo l'ha smascherata, affermando che quelle uscite dalla sua bocca erano soltanto bugie e ribadendo di non aver nominato Patrizia Bonetti e di non aver mai confidato a nessuno di averlo voluto fare. Insomma, quella della Falace è stata tutta una messa in scena per evitare di finire in nomination, cosa che invece accadrà. Ma quando gli animi iniziavano a scaldarsi, il Grande Fratello ha staccato la diretta e ha smesso di trasmettere le immagini. Perché?

“Io a un fr***…”. GF, la frase choc di Patrizia. La sexy Bonetti non si regge e a domanda risponde… male. Indignazione tra il pubblico