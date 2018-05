Brutta notizia per i fan di Detto Fatto, il programma amatissimo condotto da Caterina Balivo su Raidue. E infatti, non appena si è sparsa la voce, sui social sono arrivati i primi commenti furibondi: i telespettatori non hanno preso bene la decisione della Rai, che a quanto pare, però, è definitiva, anche se a molti non va giù. Per chi non avesse ancora sentito l'ultima, la trasmissione della Balivo verrà sospeso. Calma: sospeso, non cancellato dal palinsesto. Subirà solo uno stop, anche se relativamente lungo per chi è abituato a sintonizzarsi tutti i giorni su Raidue alle ore 14. Tre settimane. Per tre settimane Detto Fatto non andrà in onda. Motivo? Per fare spazio al Giro d'Italia. La famosa gara di ciclismo, infatti, partirà a Gerusalemme il 4 maggio per terminare a Roma il prossimo 27 maggio. Per tutto questo tempo Raidue trasmetterà in diretta le varie tappe del Giro, nella stessa fascia pomeridiana abitualmente occupata dal seguitissimo programma della bella e brava Caterina. Che non tornerà in onda prima della fine della gara, quindi. (Continua dopo la foto)



Il Giro D'Italia 2018 andrà in onda per quasi tutto il mese di maggio in rigorosa diretta sul secondo canale della tv di Stato, complici gli ottimi ascolti che ha registrato lo scorso anno con una media di circa 2 milioni di spettatori al giorno e uno share che ha toccato punte del 25% in alcune tappe. Dal 4 maggio, dunque, Detto Fatto lascerà spazio al ritorno del Giro e andrà in pausa in attesa poi del ritorno in video per lo sprint finale con le puntate (registrate) che potrebbero essere le ultime condotte da Caterina Balivo. C'è malcontento tra i fan, è normale, proprio come lo scorso anno quando, addirittura, Detto Fatto fu chiuso in anticipo.

E proprio come un anno fa, anche oggi il rammarico dei fan corre velocissimo in rete. Dove si è scatenata una vera e propria protesta tra chi si dice semplicemente triste per la comunicazione, chi sperava che sospendessero un altro programma anziché quello della Balivo e chi parla di ingiustizia. Ma non potevano spostare il ciclismo su Raitre, cavoli!, osserva un utente direttamente sulla pagina Instagram di Caterina. Polemiche anche nei condronti della Rai: "Ma a cosa servono i canali sportivi della Rai se poi il Giro d'Italia lo devono trasmettere al posto di Detto Fatto?", si chiede un altro fan del programma. E ancora: "Con tutto il rispetto per il ciclismo ci sono tanti canali Rai sospendere per tre settimane. Detto Fatto non lo trovo giusto". E infine un altro utente, che evidentemente non è un fan del ciclismo: "Perché devono monopolizzare tutta la Rai per il ciclismo? Sport inutile pieno di doping. Fate tornare Detto Fatto".

