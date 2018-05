Non vorremmo sbilanciarci troppo, ma questa edizione del Grande Fratello, è una delle più trash di sempre. Non che le precedenti o gli altri reality (vedi Isola dei Famosi) siano da meno. Ma questa volta, tra bullismo, violenza e parolacce, forse, abbiamo raggiunto un massimo (o minimo culturale, ndr) senza precedenti. L’ultimo episodio, che resterà tale per pochissimo tempo si teme, è un’altra tegola sull’ormai tetto disastrato del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso. Nel corso della diretta dalla casa, nella sera di giovedì 3 maggio, Veronica Satti si sarebbe lasciata sfuggire una clamorosa bestemmia. Nel video, riproposto su Twitter, alcuni rumori non permettono di fare chiarezza in modo definitivo. Ma la bestemmia pare piuttosto evidente. Si tratta della seconda bestemmia in questo GF15: quella di Filippo Contri, segnalata dal web, è però caduta nel dimenticatoio. Andrà così anche per questa? Insomma, in poco più di tre settimane i concorrenti hanno già dato il meglio, ed il peggio, di se, finendo nell’occhio di un ciclone mediatico. Dopo la bufera sugli episodi di bullismo verso Aida Nizar, adesso è Veronica Satti a far discutere. Naturalmente l’audio è coperto da diversi rumori, e quindi non siamo in grado di affermare con certezza se Veronica abbia bestemmiato o meno. (Continua dopo la foto)



Sarà la produzione del Grande Fratello, in possesso di tutti i filmati, a verificare i fatti. Cosa accadrà alla concorrente? Nessuno lo sa. L’ipotesi uno è che Barbara D’Urso chieda spiegazioni e faccia prendere determinate decisioni alla produzione del programma; la seconda ipotesi è che si faccia finta di nulla e che la cosa cada definitivamente nel dimenticatoio. Parlando sempre di trash, è oramai divenuto un problema reale da affrontare: quello della sporcizia, disordine e menefreghismo all’interno della casa più spiata d’Italia. Almeno questa è l'accusa che Lucia Bramieri fa ai coinquilini, rei di non provvedere a mantenere il decoro. "C'è un limite a tutto, è uno schifo" urla ai ragazzi, osservando il lavandino della cucina colmo di stoviglie sporche. "Ci vuole un minimo di decenza" è il suo rimprovero.

Attenzione, audio con linguaggio scurrile inadatto ai minori





"Io non sono venuta qua a fare la cameriera" è l'inizio dello sfogo della Bramieri, evidentemente esausta di come gli altri ragazzi si comportano nella Casa. "Lascerei tutto lì e che si arrangino" dice a Matteo, osservando il disordine che regna in cucina. "C'è un limite a tutto, è uno schifo" osserva arrabbiata. "Vorrei sapere nelle loro case come stanno?". Danilo, che si unisce alla discussione, rincara la dose. "Sono andato al bagno e sembrava di essere al bagno della Stazione Termini" dice il giovane romano. "C'è gente a cui non ho visto spostare un piatto una volta" continua la Bramieri. "Io in mezzo a questo schifo non ci sto più, ci vuole un minimo di decenza".

Ti potrebbe anche interessare: “Bacio, bacio”. Amore sotto la pioggia al Grande Fratello: mentre gli inquilini si riparano dal temporale, due concorrenti non resistono e si mettono a cantare in giardino, zuppi fradici. Poi il momento romantico, incitati da tutti. Un’altra coppia sta sbocciando