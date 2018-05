Stefano De Martino, azzerate tutto. Azzerate l'ultima voce che aveva subito fatto scattare i fan. Ah, non vi è arrivata? Si mormorava che dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi nei panni di inviato dall'Honduras, l'ex di Belen avesse intenzione di mettere da parte per un po' la sua carriera di ballerino. Stando a una serie di indiscrezioni, infatti, si diceva che il ventinovenne lanciato da Amici di Maria De Filippi stesse coltivando l'idea di un suo store multibrand che è intenzionato ad aprire prossimamente nel centro di Milano. Store che, sempre secondo i beninformati che avevano fiutato lo scoop, sarebbe stato più di un semplice negozio multimarche. Nessun indizio sui brand in vendita, ma si diceva che Stefano volesse al suo interno uno spazio dedicato a una delle sue più grandi passioni, i tatuaggi. A proposito di passioni: e il ballo? Sul suo primo amore, la danza, non c'era pericolo: De Martino non avrebbe lasciato definitivamente l'arte che l'ha reso famoso al grande pubblico. Ma se due più due fa quattro, allora si è subito pensato che Stefano abbandonasse la televisione e il mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)



La nuova voce che stiamo per rivelarvi farà tirare un sospiro di sollievo ai fan che seguono De Martino dai tempi del suo esordio in tv, ad Amici. A lanciare l'indiscrezione bomba è il settimanale Nuovo Tv, che parla di una promozione per il ventinovenne, reduce dall'avventura all'Isola dei Famosi. Più che una novità, un grande ritorno: diventa professiore di Amici, si legge sulla rivista. Dopo aver vestito i panni di inviato nell'ultima edizione dell'Isola (la più chiacchierata della storia) e aver dimostrato di cavarsela alla grande in un ruolo da protagonista, Maria De Filippi starebbe pensando a un ulteriore passo avanti nella sua carriera. E che passo! Il rumor, però, non finisce qui. Anche perché nella scuola ci sono già diversi prof di danza...

Se ne aggiungerà un altro o qualcuno rischia il posto per far spazio al ballerino fresco, a quanto pare, di promozione? Secondo Nuovo tv Stefano potrebbe diventare professione di danza moderna del talent di casa Mediaset, ma a discapito di un altro insegnante, tra l'altro storico nel programma dedicato alle giovani promesse del canto e del ballo. Quello, udite udite, di Garrison Rochelle, che insegna ai ragazzi della scuola di Maria dal lontano 2001. "Pare che Maria De Filippi - fa sapere la rivista - sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna. Chissà, forse al posto di Garrison Rochelle: il coreografo texano comincia a mostrare un po' di stanchezza".

