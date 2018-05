Insieme a Giorgia Palmas, dal 2003 al 2004, è stata la velina bionda di Striscia la notizia, poi la bella attrice di Centrovetrine. Di chi Parliamo? Ma di Elena Barolo naturalmente, torinese classe 1982, bella da morire. La Barolo, chi la conosce bene lo sa, non ha tante debolezze, una però la caratterizza: l’amore quasi patologico per il suo piccolo cane Whisky. Perché si sa, il cane è il miglior amico dell’uomo, ma non solo, anche e soprattutto della donna, per la Barolo non è tanto diverso, anzi. L’ex velina, oggi fashion blogger, proprio con oggetto il suo barboncino, è caduta in uno scherzo da parte delle Iene, che hanno approfittato della sua grande debolezza. Con la complicità di un producer, la Barolo viene chiamata a fare un servizio fotografico e porta con lei il cagnolino: ma mentre Elena è impegnata con le foto, i complici allontanano da lei il cane. Quando la ex Velina se ne accorge, va nel panico, fino a pensare di mettere un annuncio su Instagram per ritrovarlo. Tra lacrime e disperazione, la ragazza scende in strada e incrocia un uomo, che in braccio aveva un cane proprio simile a Whisky. Elena lo accusa: quel cane è il suo. Lui prima nega, affermando come la cagnolina - di nome Ludmilla - in realtà sia sua. Poi getta la maschera: “Quelle persone dietro di te sono Le Iene, ti hanno fatto uno scherzo”, le dice. (Continua dopo la foto)



Passata la paura, Elena Barolo ritrova il suo amico peloso e, seguendo l’appello degli inviati del programma “registi dello scherzo”, promette di regalare a Whiskey “più indipendenza”. La Barolo ritrova il suo amico Whisky e vissero tutti felici e contenti, ma la disperazione, sincera, della ex Velina resterà nelle pagine più divertenti di questa stagione televisiva. Una puntata stellare l’ultima de Le Iene, dove un incredibile Enzo Ghinazzi in arte Pupo, divenuto “inviato” per una volta, è stato inviato negli Usa per raccontare un tema importantissimo: la legalizzazione delle droghe leggere in California. Una legge votata dalla popolazione, che ha dato il via libera alla vendita di marijuana non solo a scopo terapeutico, ma anche a scopo ricreativo: e Pupo ha provato, per la prima volta nella sua vita, a fumare marijuana, con tanto di effetti raccontati nel servizio, tutto sotto l’occhio della telecamera.

E gli effetti, appunto, sono stati probabilmente per lui inaspettati: giramenti di testa, addirittura visioni, con una sensazione “simile a un’anestesia”, ha ammesso lui stesso, un senso di scissione del corpo dalla mente. Gli effetti non tardano ad arrivare, e le immagini sono a dir poco eccezionali. “Sto rincoglionendo, mi sento più giovane”, dice all’inizio. Poi la situazione cambia: Pupo inizia ad appoggiarsi ovunque, nei suoi occhi il colore rosso prende il posto del colore bianco, poi ride e sembra quasi rallentato, facendo fatica ad esprimersi. La fine? Non è di certo scontata, altro che scherzo alla Barolo, il vero scherzo è stato fatto a “Enzo Ghinazzi in arte Pupo”, come l’hanno definito per tutto il servizio. Che risate! Qui il video.

