"Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker". Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l'argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il motivo. Com'è noto, nei giorni scorsi il settimanale Chi ha pubblicato le immagini dell'incontro tra Belen e Fabrizio Corona, uscito da poco dal carcere. Erano cinque anni che i due ex dovevano rivedersi. Da settimane si vociferava della reunion, poi sono arrivate le foto in cui Fabrizio e Belu, paparazzati in un hotel di Milano, chiacchierano amabilmente e si abbracciano, quindi la conferma di questo 'incontro segreto' avvenuto alla presenza dei familiari di entrambi (ma non dei loro attuali compagni). Incontro, questo, che ha scatenato il gossip. E i paparazzi, che se già prima non davano tregua alla Rodriguez con gli appostamenti sotto casa, da quando si riparla di Corona avrebbero alzato il tiro. La showgirl, allora, secondo il settimanale Oggi che pubblica anche le foto, si sarebbe scagliata contro di loro chiedendo di lasciarla perdere. (Continua dopo la foto)



"Sono 15 anni che mi accompagnate a casa mia, non ne posso più – si sarebbe sfogata Belen - Questa cosa mi sta provando psicologicamente. Non posso fare un passo e vedere un amico senza che ci siate voi". A quel punto un fotogafo le ha fatto notare che altri personaggi del mondo dello spettacolo come Michelle Hunziker sono molto più gentili. Pronta la replica di Belen: "Michelle? A lei piace, lei va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei c'ha sempre il sorriso". Un'uscita poco felice nei confronti della collega con cui, come detto, ha lavorato di recente a Striscia. Parole su cui dopo l'argentina deve aver riflettuto su e che le avrebbero fato capire di essere sull'orlo di una crisi di nervi. Da qui le scuse a Michelle e l'ammissione di aver bisogno di un aiuto. Tutto a mezzo a Instagram.

"Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso". E ancora, sempre in una Storia: "Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire. Purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi, e questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa. Ho chiamato Michelle mortificata, e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazione all'accaduto, la ringrazio, perché mi ha dato un'ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto".

"Ci sono le foto!". Belen e Fabrizio Corona insieme dopo ben 5 anni. Un incontro 'segreto', senza i rispettivi compagni, che ha dominato le pagine di cronaca rosa per settimane. E ora spuntano le immagini di quei momenti 'particolari'