Bella, bionda, con quegli occhi azzurri che bucavano gli schermi e spaccavano i cuori. Per anni Licia Colò è stata l'inseparabile compagna di viaggio dei pomeriggio italiani. Con il suo "Alle Falde del Kilimangiaro", aveva saputo unire amore per il sapere e simpatia, insegnando al pubblico ad amare la natura. Poi, come un fulmine a ciel sereno, era arrivata la separazione. Succedeva 4 anni fa. Quattro anni di mutismo tra lei e mamma Rai al quale seguì l'approdo a Tv2000. Adesso la clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, i contatti tra la conduttrice veronese e Viale Mazzini sarebbero ripresi in vista della prossima stagione tv. Un ritorno, certo, ma anche una riappacificazione: nel 2014, la Colò lasciò in seguito ad alcune divergenze con l'allora direttore di Rai 3, Andrea Vianello. Licia fu infatti estromessa dal programma che conduceva da 16 anni, Alle falde del Kilimangiaro: al suo posto arrivò Camila Raznovich. Dunque la Colò si trasferì a Tv2000, l'emittente della Cei. La notizia viene confermata anche da davidemaggio.it.



Su cui si legge: "Ci risulta che in queste settimane siano avvenuti contatti con il servizio pubblico e l’accordo per il ritorno di Licia Colò sarebbe ormai vicinissimo. La presentatrice, in particolare, potrebbe approdare su Rai2, dove di recente si è liberato il posto occupato in palinsesto da Voyager di Roberto Giacobbo".Inizia la sua carriera in tv nel 1983 come annunciatrice di Italia 1. Nell'autunno dello stesso anno debutta come conduttrice presentando al fianco di Paolo Bonolis la trasmissione per bambini Bim bum bam. In seguito affianca Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club entrambi in onda alla domenica su Canale 5.

Nel 1989 conduce il sabato pomeriggio e in seguito anche alla domenica mattina su Canale 5 il programma L'arca di Noè, nel quale mostra la passione per il mondo della natura e per i viaggi. Nel 1994 dopo 6 edizioni de L'arca di Noè, approda sempre alla domenica mattina alla conduzione de La compagnia dei viaggiatori, esperienza che ripete anche la stagione successiva. Nello stesso periodo conduce inoltre il programma itinerante Paese che vai.Nel 1996 passa in Rai, dove conduce le prime due edizioni della trasmissione Geo & Geo, seguite a stretto giro dal programma del sabato sera King Kong - un pianeta da salvare e da diverse edizioni de Il pianeta delle meraviglie e Timbuctu, tutte in onda su Rai 3.Sempre per la terza rete Rai, a partire dal 1998 conduce il contenitore domenicale dedicato ai viaggi e alla natura intitolato Alle falde del Kilimangiaro. Dal popolare spettacolo sono nati due libri di viaggi, scritti dalla stessa Licia (Sognando il Kilimangiaro... 15 itinerari attorno al mondo del 2001 e Il giro del mondo in 80 paesi del 2004, entrambi editi dall'ERI), che ha maturato esperienze di viaggio praticamente in tutti e cinque i continenti.

