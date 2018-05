Periodo nero per Nadia Toffa, tra il cancro e altri problemi, parole sue, non gliene va bene una. Giorni difficili per una ragazza che non dovrebbe pensare ad altro che guarire e invece in mezzo ci si mette di tutto. Così, come lei afferma su Instagram, si sfoga parlando di alcuni intoppi non meglio definiti: "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana. Peccato". Nadia infatti doveva andare in studio da Maria De Filippi questo sabato, ma a quanto pare i programmi sono cambiati. Per quanto riguarda la sua salute è lei stessa a chiarire alcuni aspetti. Proprio in tv aveva rivelato del tumore che le era stato diagnosticato due mesi prima e dell'intervento e delle cure a cui si era sottoposta dicendo di essere guarita. La Toffa è stata ospite al Maurizio Costanzo Show e ha parlato nuovamente della sua malattia in termini più realistici e alla domanda del conduttore che le ha chiesto se fosse tutto superato ha risposto: "La vita è strana, non si può sapere cosa succederà. Io sorrido sempre alla vita, non l'ho sospesa a causa del cancro. Combatto la malattia vivendo e sorridendo sempre". (Continua dopo la foto)



L'ultimo consiglio che dà a tutti i malati di cancro come lei è di non lasciarsi sopraffare né dal cancro né da altre avversità. La giornalista infatti, ha conquistato ancor più estimatori anche per via del suo modo positivo di affrontare la vita. Lei ha dichiarato di voler sorridere sempre e di affrontare la vita e la malattia in questa splendida maniera. Anche sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto proprio con Costanzo, ha ricevuto molti pensieri da parte dei fan ed anche di coloro che l'hanno scoperta da poco. "Sempre solare e ottimista. Sei da prendere come esempio", scrive qualcuno. E ancora: "Una grande DONNA @nadiatoffa sei la forza fatta in persona ti auguro il meglio in primis nella vita e poi in carriera e fattelo dire sei una gran gnocca", "Ci dai tanta forza e luce. Dio ti benedica. Grazie!". Tra i tanti commenti di stima però, emergono anche brutali e agghiaccianti commenti shock come questi: "Sei una persona orribile. Forte del tuo successo spalanchi le braccia alla medicina flash.





Non ho dubbi che ti abbiano ben curata e non ho dubbi che ti importi una bella sega su chi aspetta mesi per un'ecografia. Ma la vita reale è un'altra. Si muore, Vergognati". Nel frattempo Nadia continua ad essere un esempio per tutti coloro che affrontano il tumore con forza e dignità. Solo qualche giorno fa infatti, la conduttrice de Le Iene ha postato una foto su Instagram in cui chiede consiglio alle follower sull'utilizzo della fascia per coprire i capelli, in gran parte caduti a causa della chemioterapia: "Eccomi qua con una nuova fascia, ragazze se avete da consigliarmi fasce carine io sono qui. Tutti i giorni devo mettermi qualcosa in testa". Manco a dirlo, i commenti e i like sono stati tantissimi.

