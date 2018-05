Personaggio strano, ancora da inquadrare, quello di Mariana Falace. Al Grande Fratello la sexy modella di Castellamare di Stabia non convince il popolo dei social e nelle ultime ore sta facendo parlare di sé per ben due motivi: per il comportamento con 'l'amica' Patrizia Bonetti e perché, ad avviso di molti telespettatori, sta mostrando un po' troppo nella Casa più spiata d'Italia. Per quanto riguarda Patrizia, il pubblico (e ora anche la diretta interessata) sa bene che è stata proprio Mariana a nominarla. Ma lei nega e continua a negare l'evidenza, nonostante dovrebbe sapere che al reality le telecamere riprendono tutto. Ha fatto credere a Patrizia e agli altri del gruppo di aver nominato Aida Nizar e invece ha praticamente messo la firma sull'uscita della Bonetti, che è poi uscita dal gioco perché ha perso la sfida al televoto con gli altri nominati della settimana. Ora, però, Patrizia 'sa' e non ha intenzione di fargliela passare liscia. Un utente ha infatti informato l'ex gieffina con un commento su Instagram e lei, di fronte alla verità, ha annunciato: "A proposito dei messaggi che mi mandate, non vi preoccupate, so che è stata Mariana, ci saranno sviluppi e avrà la mia replica a tempo debito". (Continua dopo la foto)



Si prevedono scintille, dunque, tra le due. E poi c'è l'aspetto nudità. Chi segue la diretta dalla Casa di Cinecittà, non può non averci fatto caso: difficile vedere Mariana coi vestiti addosso. Se lo può permettere, ci mancherebbe, ha un fisico spettacolare, ma stando ad alcuni frame che circolano in rete più di qualche spettatore ha accusato la concorrente di esagerare. Nel dettaglio, di non aver indossato le mutande e di aver lasciato intravedere il decolleté quando si trovava a chiacchierare con gli altri inquilini sul divano. Ci sono le immagini (rilanciate su Instagram dall'account de Le Perle): Mariana, che stranamente non era in tanga e accappatoio, è riuscita comunque a mostrare il seno dalla canottiera.





Seduta in salotto, infatti, è rimasta per almeno un minuto con il seno nudo. Ma come ha fatto a non accorgersi dell'incidente hot, ci si chiede in rete? A leggere i commenti, pochi credono nella buona fede della modella e la maggior parte degli utenti è d'accordo sul fatto che gira sempre mezza nuda nella Casa. Infiniti, quindi, i messaggi sulla volgarità di questo atteggiamento. Qualcuno lancia addirittura una colletta per acquistarle dei vestiti, dal momento che sembra allergica. E ancora, si legge sotto al post: "È vabbè deve per forza fare così altrimenti come diventa famosa questo è l'unico modo per far parlare di sé"; "Ma questa ha sempre le tette in mostra con quei vestiti super mini! Abbiamo capito che le ha belle e rifatte". E per chiudere uno dei più cattivelli: "'Nella vita non basta la bellezza, ci vuole anche cervello'. A quanto pare il cervello di Mariana è nel capezzolo, dato che finora ha fatto vedere solo quello".

