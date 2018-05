Dopo anni di assenza dalla Rai e il passaggio a Mediaset, Ma Venier “torna a casa”. Era da un po’ che si vociferava che sarebbe tornata a condurre Domenica In (dopo il flop delle sorelle Parodi). Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale. Su Instagram la Venier ha pubblicato un video di quando conduceva la trasmissione domenicale. Immediato è arrivato il commento di un utente: “E tanto avrai da dire nella prossima edizione… Bentornata a casa tua”. A quel punto la Venier ha ringraziato e, da quel ringraziamento, si è capito che la notizia del suo ritorno non è solo una voce di corridoio. Insomma, tutti hanno considerato quel ringraziamento come una conferma della Venier. Ma, prima di cantare vittoria, aspettiamo che la notizia venga diffusa in modo ufficiale. Intanto, però, mentre si prepara al debutto a Domenica In (non è uno scherzo: dovrà scontrarsi con Barbara D’Urso), la Venier si è messa a dieta. Una dieta ferrea. Pare che il motivo sia proprio quello di rimettersi in forma in vista del suo ritorno a Domenica In. È vero, manca ancora un bel po’ a Domenica In, ma si sa, le diete lampo non funzionano… Continua a leggere dopo la foto

Le diete che funzionano veramente sono quelle lunghe e costanti: solo con il tempo il corpo riesce a intaccare i grassi. Le diete lampo, invece, non fanno perdere il grasso ma i liquidi. Ed ecco che, nel giro di poco, i chili persi si riprendono subito. A ogni modo, torniamo alla Venier. Stando a quel che si dice, avrebbe già perso 10 chili. “Mara Venier, che in autunno tornerà al timone della sua amata Domenica In, è corteggiata anche da un noto regista: la vorrebbe protagonista del suo prossimo film”, si legge nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi. Il trafiletto continua così: “Zia Mara intanto si sta rimettendo in forma con una rigidissima dieta a base proteica: ha giù perso oltre 10 kg ed ha già iniziato ad allenarsi quotidianamente con un severo personal trainer”.

Insomma, corpo nuovo, vita nuova? Per la Venier questo sembra essere un momento di grandi cambiamenti. E noi, che la amiamo sia in veste di conduttrice che in veste di opinionista, siamo contenti di rivederla seduta su quella poltrona la domenica pomeriggio. Ma lo show sarà tutto suo? Per il momento pare che la Venier condurrà la prima parte della trasmissione: dalle 14 alle 17 circa. Poi la conduzione passerà alla Parodi che intratterrà il pubblico fino al quiz “L’Eredità”. Che ne dite? Siete contenti? Vi piace Mara? Beh, a noi Mara fa pensare alle domeniche di quando eravamo bambini. Momento malinconia…

