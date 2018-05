Di giorno e di notte. In confessionale e in giardino, mentre prende il sole, e probabilmente anche in bagno. Al Grande Fratello Aida Nizar non si è subito distinta per il carattere esuberante e la gioia di vivere, ma anche per la penna da cui non si separa mai. Sempre in mano, sempre la stessa. Ed è giallo: perché? Una domanda, questa, che ha subito solleticato la curiosità dei telespettatori del reality targato Barbara D'Urso. Da quando 'il ciclone Aida' ha fatto il suo ingresso dalla famosa porta rossa (con una settimana di ritardo rispetto agli altri concorrenti, ndr), l'occhio non è potuto non cadere su quell'oggetto che porta sempre con sé. Le 'indagini', ovvio, sono partite subito. E da una breve ricerca in rete si è scoperto che il mistero della penna della Nizar non è nuovo: anche in Spagna, dove la showgirl 42enne ha partecipato a vari reality tra cui il Gran Hermano, Aida è apparsa più e più volte con questa penna in mano in televisione. È come se ormai fosse un accessorio fisso dal quale difficilmente si separa, come abbiamo visto anche in queste settimane. (Continua dopo la foto)



Anche il pubblico spagnolo si è subito interrogato sulla questione, senza però arrivare a sbrogliare la matassa. Pur senza ancora aver capito il motivo di questo 'vezzo', si è scatenata un'attenzione tale da studiare a fondo quella penna per risalire al modello. E si è scoperto che in realtà è preziosissima. Griffata e costosa. Si tratta di una stilografica Montblanc "Octavian" Limited Edition Fountain Pen. È in resina nera, è decorata con il disegno stilizzato di un ragno con la sua ragnatela realizzato in argento sterling 925, un'immagine che richiama un design tipico degli anni '20, considerato un simbolo del potere imperiale, e ha una stellina bianca sul tappo. Il pennino è in rodio placcato a mano in oro 18 carati e anche questo è arricchito con una delicata incisione di un ragno.

Realizzata nel 1993 in onore di Gaio Ottaviano, diventato imperatore con il nome di Augusto, l'esclusiva stilografica da collezione è diventata introvabile. Non è più in vendita, ma è possibile trovarla su vari siti di shopping online al prezzo di circa 5mila euro. Una cifra che certamente non tutti possono permettersi per una semplice penna. Ma Aida a quanto pare sì, anche se, si legge in rete, a differenza dell'originale quella che stringe sempre tra le mani ha il tappo nero, senza stellina bianca. Resta il mistero sull'esigenza della spagnola di averla sempre a portata di mano. Sarà un portafortuna o solo un modo per attirare attenzione? Ne stanno parlando tutti: quindi se fosse verificata la seconda ipotesi, la Nizar ha ottenuto il suo scopo.

"No Aida, dai!". Grande Fratello: ecco cosa ha confidato a Lucia Bramieri, che è rimasta di sasso. La spagnola, invece, è riuscita a stento a trattenere il pianto