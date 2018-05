Erano in molti, fin dall'inizio a sognare una probabile storia d’amore tra i due ma a quanto pare non è aria. Dopo una settimana vissuta quasi in simbiosi, i due si sono allontanati dopo la terza puntata del reality show. E quando lei ha fatto delle avance esplicite, lui ha subito messo le cose in chiaro. Nessun flirt, niente di romantico tra i due. I protagonisti ovviamente sono Alberto e Aida. L’imprenditore di Viterbo ha chiarito di non essere attratto dalla “provocatrice di professione”. Le ha detto chiaro e tondo: “Fisicamente non sei il mio tipo, non c’è attrazione”, ha detto Alberto nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà. Aida non l’ha presa tanto bene, rimarcando che qualche giorno fa l’atteggiamento del ragazzo era ben diverso: “Dicevi sempre: 'Magari Aida si innamora di me!'". (Continua a leggere dopo la foto)

Alberto ha però replicato: “Ti sbagli, da parte mia c’è sempre stata solo amicizia. Non c’è nessuna coppia”. Mezzetti ha inoltre puntualizzato di essere pronto ad avere un’amicizia nei confronti di Aida ma nulla più. La Nizar accetterà o il rapporto con Alberto è completamente archiviato? Tra Alberto e Aida c’è stato un rapporto speciale fin da subito, fin dall’ingresso della Nizar nella Casa del Grande Fratello. (Continua a leggere dopo le foto)

L'ingresso era avvenuto durante la seconda settimana del reality show. I due hanno chiacchierato parecchio e Tarzan ha preso le parti di Aida durante l’aggressione degli altri gieffini. dello stesso avviso Alberto. Nonostante le carezze e le confidenze dei giorni scorsi, Tarzan ha fatto sapere di non provare alcun interesse nei confronti di Aida.

