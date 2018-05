A Uomini e Donne ci sono dei punti fermi. Stessi opinionisti da una vita, stesso meccanismo di frequentazione tra i protagonisti, stesse regole per tronisti e corteggiatori. Il Trono over merita invece un capitolo a parte. Ma anche in quest'altra sezione del seguitissimo programma di Maria De Filippi ci sono delle certezze. Una, senza meno, è rappresentata dalla presenza di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Le vicende dei due, rispettivamente dama e cavaliere per eccellenza, tengono banco da anni in studio. E nonostante la loro storia-non storia duri dalla bellezza di sette anni, l'attenzione e la curiosità del pubblico rimane altissima. Li abbiamo anche visti al Maurizio Costanzo Show di recente. Lì, sul palco, si sono anche lasciati andare a un romantico lento con tanto di bacio, ma ci dispiace per quella parte di telespettatori che ancora sperano in un ritorno di fiamma, ma la sostanza non è cambiata: lui, nonostante le insistenze di lei, non ha intenzione di tornare indietro. Come spiegato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, invitare Gemma a ballare è stato solo un gesto da galantuomo e nulla più. (Continua dopo la foto)



Il 28 aprile scorso, poi, Giorgio ha festeggiato il suo compleanno. Sono state 62 le candeline per il Gabbiano, che come detto resta uno dei protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. Proprio per questo ogni sua mossa non passa inosservata. Ed ecco che allora è stato avvistato in un noto locale fiorentino, il Fuor d'acqua, in compagnia di alcuni amici. Tra questi anche un'altra vecchia conoscenza della trasmissione. No, non Gemma, ma, udite udite, Anna Tedesco. La dama è andata via dalla trasmissione, ma soprattutto negli ultimi tempi ha vissuto un periodo molto particolare all'interno degli Studi Elios, fino a quando, travolta dalle accuse, ha deciso di mollare. Fin da subito richiestissima dagli uomini del parterre maschile, Anna aveva anche provato a frequentare Giorgio, ma si è presto resa conto che il loro rapporto non poteva andare oltre un'amicizia.

Ha quindi frequentato altri cavalieri, tra cui Nino, ma poi i sospetti che avesse un flirt segreto con Giorgio sono aumentati col passare del tempo. Dapprima accusata da Angelo, altro suo ex pretendente, poi da Gianni Sperti, la Tedesco è finita nel mirino per questa presunta relazione con Manetti. Stanca di difendersi da attacchi che ha sempre ritenuti ingiusti (e dispiaciuta assai per l'atteggiamento distaccato di Giorgio in questa circostanza), la 50enne è quindi arrivata al limite e scelto di abbandonare il Trono over. Ma a vedere queste ultime foto, pubblicate sulla pagina Facebook del ristorante Fuor d'acqua, con Manetti è senz'altro ritornato il sereno. E la complicità tra loro non si è affievolita nonostante lei abbia lasciato da diverse settimane la trasmissione. Scommettiamo che queste foto scattate in occasione del compleanno di Giorgio non passeranno in sordina?

