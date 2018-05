Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d'amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D'Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall'ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell'aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna paterna. Si è sfogata nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, dove non ha mancato di affrontare anche l'argomento fidanzato, che ha tenuto banco anche nell'ultima diretta del reality. Proprio nella puntata andata in onda lo scorso 30 aprile, infatti, Favoloso ha saputo di essere stato lasciato dalla Moric. Il suo avvicinamento a un'altra inquilina (Patrizia Bonatti, poi eliminata al televoto poco dopo che Luigi ha saputo notizie da Nina) aveva subito sollevato qualche sospetto da parte dei fan. Quasi immediata, allora, la reazione di Nina, che aveva affidato ai social i suoi pensieri, poi mostrati in diretta a Luigi. L'ex di Corona ha spiegato di aver completamente perso la fiducia e di aver visto nel comportamento di Luigi al Grande Fratello 2018 una mancanza di rispetto totale. Ha ammesso però che le mancheranno i momenti trascorsi con Luigi e quella relazione che definisce come "quattro anni pieni di sogni". (Continua dopo la foto)



"L'amore a volte perde – spiega ancora Nina sui social -, ma non è l’amore in sé a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice. Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse eravamo le persone giuste al momento sbagliato". "E avrai altre braccia - prosegue il lungo post della Moric - che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno e conosceranno i tuoi punti deboli. Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni. Mi mancheranno tanto i nostri viaggi mai scontati, la nostra Siria. Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo. E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso… Qui eravamo a Damasco, io ci tornerò perché lì sai solo tu cosa abbiamo capito, che la felicità non è il successo e non sono i soldi. Ciao Favs.. Nina".

Tutto finito, dunque. E su questo non ci piove. Ma alla rivista Chi Nina ha raccontato di più. Dalle sue parole sembra proprio che il flirt con Patrizia non sia la causa della loro rottura, come si era ipotizzato. Piuttosto non ha accettato che il suo ex l’abbia lasciata sola in momento difficile per partecipare al Grande Fratello: "Se dici di amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio - ha detto la modella al settimanale - Non andrò in tv per nessuna cifra, questa volta mi tiro fuori. Favoloso ha scelto di fare il GF anziché stare di fianco a me, non avevo bisogno di una persona che sceglie il GF in luogo della sofferenza. Quindi in bocca al lupo".

