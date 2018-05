Paola Cortellesi: attrice, sceneggiatrice, comica, conduttrice e imitatrice. Insomma, è praticamente una macchina, un capo saldo del mondo dello spettacolo italiano. Mondo che, pensate, 'frequenta' da quando aveva 13 anni. Era una ragazzina quando ha iniziato la sua carriera nella trasmissione Indietro tutta di Renzo Arbore. Classe 1973, la Cortellesi è nata a Roma il 24 novembre. Appena si è diplomata al liceo scientifico, ha intrapreso la facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo, ma dopo pochi esami ha abbandonato per dedicarsi completamente a ciò che più la appassionava. E oggi, a quasi 44 anni, possiamo definirla un'artista – anzi, una grandissima artista – a tutto tondo. Non dimentichiamo che, nella lunga serie di riconoscimenti ricevuti in carriera, ha anche vinto il David di Donatello come migliore attrice protagonista in 'Nessuno mi può giudicare', il premio di miglior attrice in 'Maria Montessori – Una vita per i bambini' al Roma Fiction Fest e il Ciak d’oro come miglior personaggio dell’anno nel 2011. La lista dei film in cui ha recitato è lunga. Ricordiamo 'Chiedimi se sono felice ', 'Tu la conosci Claudia?', 'Femmine contro Maschi', 'Un boss in salotto' e, nel 2017, 'Mamma o papà?' e 'Come un gatto in tangenziale', entrambi sotto la regia del marito. (Continua dopo la foto)



Non solo cinema. Tanto teatro, il suo primo amore, e tanta tv, con programmi seguitissimi come Zelig, Mai dire Grande Fratello, Laura e Paola nel 2016 e E domenica sera nel 2018. E poi, certo, il Festival di Sanremo. Era il 2004. E le sue indimenticabili imitazioni? Anche in questo caso l'elenco è lunghissimo, ma tra i numerosi personaggi interpretati da Paola, è impossibile non citare Ornella Vanoni, Daniela Santanchè, Jennifer Lopez, Romina Power e Beyoncè. E poi, ancora, la Cortellesi si è anche distinta nel doppiaggio, ha preso parte a diversi spot pubblicitari e video musicali. L'avevamo premesso che è un'artista a 360 gradi. Meno nota, invece, è la sua vita privata. Difficile vederla dominare le pagine della cronaca rosa. Per esempio, sapete chi è suo marito?

Paola, che è alta 172 centimetri e pesa 60 chili circa, è sposata con il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, anche lui romano nato nel 1958. I due si sono giurati amore eterno il 1 ottobre 2011 con rito civile a Roma, dopo otto anni di fidanzamento. Paola e Riccardo si sono conosciuti nel 2003 sul set del film 'Il posto dell’anima': lui era il regista, lei vestiva i panni di Nina. Hanno anche una figlia. Si chiama Laura ed è nata il 24 gennaio 2013. Milani è anche papà di Chiara e Alice, avute da un precedente matrimonio. Paola, invece, prima di Riccardo, è stata legata sentimentalmente al collega Valerio Mastrandrea. In un'intervista di qualche tempo fa rilasciata al settimanale Oggi, la Cortellesi scherzava: "L'ha visto Riccardo? Io lo amo, ma non è che sia proprio Brad Pitt. E poi la gelosia è una perdita di tempo". E Milani sulla gelosia confermava: "Se è gelosa? Paola fa l’attrice. Le nasconde bene le cose, se vuole”. La figlia Laura è al centro delle loro vite e sempre a Oggi la Cortellesi rivela: "Io sono quella che dice no, lui sempre sì. È innamorato, non ce la fa". E il marito, divertito: "Ma no, io distinguo i 'no' importanti e quelli futili".

