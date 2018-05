È un Grande Fratello a dir poco movimentato questo di Barbara D'Urso. Cominciato da meno di un mese, il reality ha già fatto scattare sull'attenti pubblico e conduttrice per i comportamenti non proprio ortodossi degli inquilini. E infatti, alla terza puntata, sono già arrivati i provvedimenti disciplinari: un espulso (Baye Dame) e due concorrenti (Aida Nizar e Luigi Favoloso) in nomination diretta. Non c'è dubbio che a sconvolgere gli equilibri della Casa sia stato l'arrivo del 'ciclone Aida'. La spagnola, che Carmelita ha definito una provocatrice di professione, si è praticamente fatta subito terra bruciata intorno. Sulle modalità meglio non addentrarsi, meriterebbe un capitolo a parte la faccendaccia 'branco contro Aida' che ha dominato l'ultima diretta, quella del 30 aprile scorso. Basterà dire che chiuso il collegamento con lo studio, a notte inoltrata, la vitalità di Aida Nizar è sembrata spegnersi di colpo. Dopo i fischi ricevuti nello studio del GF, infatti, ha cominciato a chiudersi in se stessa, preoccupata dal fatto che a casa il pubblico abbia smesso di testimoniarle il suo affetto. Da qui un lungo sfogo con l'amico (forse l'unico) Alberto Mezzetti, cui ha rivelato di non avere digerito la punizione del Grande Fratello e quello che le ha detto in diretta la conduttrice. (Continua dopo la foto)

"Ma perché mi hanno trattata così? Mi hanno detto provocatrice – ha spiegato Aida ad Alberto - Voi pensate che Barbara mi ha aiutata? Ha detto che provoco. Perché non ha detto 'è arrivato il ciclone spagnolo?'. Questo non mi aiuta qui. Quindi davvero credete che Barbara mi ha aiutata con quello che ha detto? Perché lei era molto arrabbiata. Spero che non esco". E ancora: "Non riesco a capire perché questo uomo mi odia così tanto, parlo di Cristiano. Voleva farmi uscire. Lui ama le donne io lo so, ma ce l'ha con me. Io sono la vittima non la carnefice". E con un salto temporale arriviamo alla conversazione che Aida ha avuto con Lucia Bramieri due giorni dopo. (Continua dopo le foto)

La Nizar, che come detto sembra più spenta, meno forte e decisa del giorno del suo ingresso in Casa, ha cercato conforto in Lucia, cui ha poi fatto una confessione che ha spiazzato persino lei, che provava invano a incoraggiarla. Nello sfogarsi, Aida ha detto di essere pronta a lasciare il reality se la situazione in Casa non dovesse migliorare. Con gli occhi velati e riuscendo a stento a trattenre le lacrime, la spagnola ha ammesso di non vivere serenamente questa esperienza al GF e che le continue provocazioni degli altri concorrenti hanno spento il suo entusiasmo. Cosa pensi tu se io ora me ne vado?, ha chiesto allora a Lucia. Quest'ultima non si aspettava una frase del genere ed è rimasta un po' spiazzata. Poi, però, ha subito cercato di farle cambiare idea. Ci sarà riuscita o la Nizar è davvero decisa a mollare tutto prima di sapere se il pubblico la vuole ancora o no nella Casa?

