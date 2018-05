Ce l'ha fatta. Dopo tanto penare, Nicolò Brigante ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con la scelta. Erano settimane che i fan del programma di Maria De Filippi aspettavano il momento della resa dei conti e ora finalmente è arrivato. Proprio come il suo predecessore, Paolo Crivellin, anche per il tronista siciliano il dubbio era tra due corteggiatrici, Marta Pasqualato e Virginia Stablum. E sempre come già avvenuto per Paolo, anche per Nicolò non c'erano anticipazioni di sorta sul nome della fortunata: il momento fatidico della scelta è stato reso noto solo nella puntata andata in onda il 2 maggio 2018. Prima, però, i tre hanno trascorso qualche giorno in una villa. Lo scopo era quello di passare del tempo insieme al tronista e di escludere le telecamere a tratti, per fare in modo che la 'rivale' non sapesse cosa stesse accadendo. Secondo le ultime anticipazioni, Marta ha abbandonato la villa prima del previsto perché stanca dei baci dispensati dal tronista a Virginia. A quel punto, Nicolò ha annullato il weekend e dato appuntamento a entrambe al giorno della scelta. (Continua dopo la foto)



In puntata, dopo aver visto un filmato sui momenti trascorsi in villa, le due sono state fatte accomodare nello studio in due momenti diversi. Entrambe in abito da sera, una in rosso e l'altra in nero, Virginia e Marta hanno atteso con impazienza che Nicolò comunicasse loro la sua decisione. Tronisti e opinionisti, nel frattempo, hanno fatto i loro pronostici, ma la De Filippi li informa che fino a 2 ore prima Nicolò non aveva ancora una scelta. Si comincia da Marta. Dopo il consueto filmato riassuntivo (e le lacrime), Brigante le dice: "Sono trascorsi 6 mesi. Fin da subito mi hai colpito per il tuo carattere. All'inizio ti vedevo arrogante ma poi ho capito che indossi solo una maschera. Sei dolce, buona e sensibile. Il nostro percorso ha avuto tanti alti e bassi. Sappi che non ho mai dubitato di te, anche quando ti fischiavano. C'è un ma: forse oggi cerco qualcos'altro. Cerco la stabilità, anche per il periodo che sto vivendo nella mia vita e oggi devo dirti che non sei tu la mia scelta". Marta, che non se l'aspettava, lo saluta e alle telecamere dice che è stata "una scelta codarda. Si sta accontentando di emozioni tiepide".





Sì, è Virginia la scelta di Nicolò e il tronista glielo comunica così: "Sono più agitato di te. È passato del tempo da quando sei scesa per la prima volta e mi hai colpito per la tua bellezza. Dopo qualche settimana, non vedevo carattere e mi sentivo ostacolato tanto da pensare di eliminarti. Il nostro percorso è cambiato quando sei venuta al ristorante e mi hai detto quello che pensavi. Lì ho capito che avevi un bel caratterino. Siamo andati avanti tra alti e bassi e dopo l'esterna a Roma ho capito che non ti lasciavi andare perché avevi paura di soffrire. Ho visto in te tanto altro. Sono andato avanti e ti ho fatto soffrire, anche se non volevo. Volevo solo vivermi questo percorso al massimo per arrivare a essere convinto oggi. Questo è il momento più difficile. Adesso ho bisogno di un minuto". A questo punto Nicolò lascia lo studio e sul video compare una dedica: "I nostri sorrisi, il nostro primo bacio, le nostre sfuriate, i nostri occhi, i nostri silenzi, le nostre parole. Oggi sono pronto a dirti che scelgo te". "Noi due ci siamo scelti il primo giorno", è il commento di lei. Poi il bacio.

