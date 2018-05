Alla fine pare che Gemma Galgani sia riuscita a mettere un punto alla storia con Giorgio Manetti. Nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, entrambi ospiti, hanno regalato un momento romantico al pubblico con un ballo e un bacio. Ma nulla di che, qualche giorno dopo il gabbiano in u'intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine ha sottolineato che quel gesto era di solo puro affetto. Da parte di Gems nessuna dichiarazione, ma solo fatti. E già, perché la dama torinese ha un nuovo corteggiatore. Si chiama marco e potrebbe essere quello che veramente le farà voltare pagina. Per cui il suo cuore potrebbe veramente, e finalmente, dire addio al cavaliere toscano che nel frattempo è rimasto ancora in cerca della donna giusta. La Galgani ha recentemente conosciuto un giovane cavaliere, Marco, giunto a Uomini e Donne con l’intento di conoscerla e corteggiarla. Gemma sembrerebbe realmente interessata all’uomo e pronta a mettere un punto con Giorgio. D'altra parte il nuovo corteggiatore, un ex spogliarellista, sembra molto interessante e interessato. I fan del programma sono convinti che non dargli una possibilità concreta sarebbe un grave errore per la 68enne direttrice di teatro. (continua dopo la foto)



I due ex però sono stati ospiti al Maurizio Costanzo Show e si sono lasciati andare ad un ballo romantico e un bacio che ha mandato in visibilio i fan che non hanno mai smesso di sperare che i due possano presto tornare insieme. Niente da fare però. La chiarezza prima di tutto, sembrerebbe che quell’ultimo bacio scambiatosi in trasmissione sia stato quasi come un bacio d’addio. “Forse era un bacio di congedo, quasi la conclusione di una bella serata vissuta insieme – ha ammesso infatti la Galgani nel corso dell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine – Non l’ho cercato a tutti i costi. Non mi ricordo esattamente l’attimo prima di sfiorare le sue labbra ma ho sentito trasporto sincero da parte di tutti e due. È avvenuto così, in maniera naturale”.

E non è stato da mano Giorgio: "Il ballo è un ballo senza nessuna finalità e il bacio è un bacio amichevole. Mi sarebbe sembrato molto scortese non farlo. Gemma non è una donna stupida, sa benissimo cosa le capita intorno. Non è una donna che s’illude, è come se fosse entrata in un ruolo da cui non riesce a uscirne. Con lei sono sempre stato chiaro”. Chiusa una porta però, potrebbe spalancarsi un portone per Gemma e il suo cuore potrebbe ricominciare a battere per Marco, tanto che la direttrice di teatro a Torino ha svelato: “Non voglio continuare a parlare di questo, non sarebbe giusto nei confronti dell’uomo che sto iniziando a frequentare. Ora il fato, il destino sono dalla mia parte. Sono prontissima a fare nuove follie per amore".

