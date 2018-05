L'ultima Isola dei Famosi passerà alla storia come l'Isola del canna-gate, ma anche come quella della 'rivalsa' di Francesco Monte che, dopo essere stato lasciato in diretta tv, al Grande Fratello Vip, dalla fidanzata storica Cecilia Rodriguez, in Honduras aveva messo le basi per voltare pagina. Con la splendida Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Non hanno fatto in tempo, però, a 'concretizzare', perché lo scandalo 'droga all'Isola' ha fatto rientrare ben presto in Italia l'ex tronista di Uomini e Donne. Ma non appena è stata eliminata lei, i due ex naufraghi hanno ripreso la conoscenza da dove l'avevano interrotta. E se già sotto il sole dell'Honduras sembravano molto complici, una volta tornati in Italia non hanno perso altro tempo e sono diventati una coppia. Senza troppi progetti, dal momento che entrambi erano reduci da due storie importanti, ma tra ospitate in tv e post sui social sembrava andare alla grande tra i due. L'ultima volta abbiamo visto lei nella Casa del Grande Fratello, dove tra gli inquilini c'è il suo ex, Matteo Gentili, e nel faccia a faccia (simile a quello di mesi fa tra Monte e Chechu, per la cronaca), Paola ha parlato anche del rapporto nato con Francesco. (Continua dopo le foto)



Matteo, però, non ha voluto sentire ragioni. La loro storia, nata 4 anni fa, secondo l'ex calciatore non era stata chiusa a doppia mandata quando la Di Benedetto è partita per l'Isola: "Hai tradito la mia fiducia, non hai avuto rispetto per me e ti sei gettata subito fra le braccia di un altro uomo", gli ha detto in diretta, durante la seconda puntata del GF. E ancora: "Sai quello che ho sofferto ma mi sorprende vederti qui. Non hai avuto un briciolo di rispetto per una persona che per quattro anni ti ha amato. Mi hai fatto male, potevi aspettare una settimana. In un mese di tempo potevi venire a parlarmi e invece hai scelto di farlo sotto le telecamere". Succedeva poco più di una settimana fa e nessuno sospettava che tra Paola e Francesco ci fosse aria di crisi.

Avete letto bene: c'è già aria di crisi. Così, almeno, lascia intendere lei, che durante una diretta su Instagram a chi le chiedeva perché avesse smesso di comparire al fianco di Monte ha risposto così: "Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell'intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c'è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l'Italia, anche io, e niente… confido nell'intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso". E dire che i due sembravano proprio fare coppia fissa dopo il ricongiungimento fuori dagli studi dell'Isola dei Famosi...

