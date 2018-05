L'ultima puntata in diretta del Grande Fratello è andata in onda lunedì 30 aprile. Barbara D'Urso, di rosso vestita, ha aperto la serata con una strigliata da capogiro agli inquilini che in settimana si sono resi protagonisti di un degradante uno contro tutti nei confronti di Aida Nizar: emarginata, bullizzata, attaccata, aggredita. ''Mi batte il cuore dalla rabbia, vi rendete conto cosa avete creato?'' ha spiegato la conduttrice, sottolineando che ''non è mai accaduto in vent’anni di Grande Fratello''. Poi, d’accordo con la produzione, ha squalificato Baye Dame e mandato in nomination d’ufficio Luigi Mario Favoloso e la stessa Aida. ''Sono stati giorni molto difficili, in cui dentro alla casa sono successe cose immonde''. Non ha usato giri di parole Barbara D’Urso. ''Ci siamo vergognati di mandare in onda certe immagini, qualunque tipo di provocazione non giustifica il chiudersi in un branco'' ha ripetuto la conduttrice, chiedendo che ''questo clima odioso sparisca immediatamente''. La puntata è poi proseguita con la storia, ormai finita, tra Nina Moric e Luigi Favoloso e la storia della figlia di Bobby Solo. (Continua a leggere dopo la foto)



Una puntata difficile da gestire ma che ha dato una grandissima soddisfazione alla padrona di casa. ''Sono sotto choc!!! - ha scritto Carmelita sul suo acciunt Instagram - 4 milioni 766 mila spettatori e il 27.2% di share per la terza puntata del Grande Fratello!!!!! In mezzo al ponte e contro Montalbano!!!!!!! GF 27.2% e Montalbano 25.2%!! Numeri che al GF non si vedevano dalla FINALE di 7 anni fa! Picchi di oltre il 40% di share e di quasi 6 milioni di spettatori!!! GRAZIEEEEEE!!!!!!! ''. È stata una vittoria storica per il Grande Fratello 15 su "Il Commissario Montalbano". Il reality show condotto da Barbara d’Urso ha superato nello share la fiction di Rai Uno.

Nel corso della serata, il reality condotto da Barbara d’Urso, ha toccato punte che hanno superato il 41% di share e sfiorato i 6.000.000 di telespettatori. Boom anche sul fronte social: “Grande Fratello” ha registrato oltre 1.100.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter nel corso della diretta. In particolare, su Twitter, l’hashtag ufficiale del programma #GF15, con 237.540 tweet, ha conquistato il podio nella top ten italiana e mondiale degli argomenti più discussi della serata.

“Non è stato ripreso”. GF, urla choc durante la diretta. Sembrava che tutto fosse andato liscio e invece è arrivata la soffiata del pubblico: quel che è successo durante la terza puntata (e non è stato inquadrato) è gravissimo. Le accuse sono pesanti e già si sente odore di pandemonio…