Grande Fratello 15, le polemiche non finiscono mai. E pensare che il reality è appena iniziato... Non osiamo immaginare cosa succederà nelle prossime settimane. Durante la scorsa puntata Baye Dame Dia, il concorrente italo-senegalese, è stato squalificato per aver tenuto un comportamento deplorevole nei confronti di Aida Nizar. Baye è stato accusato di aver bullizzato la spagnola e il pubblico, a gran voce, ha chiesto che, nei suoi confronti, fossero presi provvedimenti. Il pubblico era indignato che la produzione potesse accettare un simile comportamento. La produzione, prendendo atto dei gravi fatti accaduti all'interno della casa, ha deciso di squalificare il concorrente. "Il mio istinto sarebbe stato quello di venire ad abbracciarti. Però sai anche che io non posso, non riesco e non devo passare sopra questa cosa" ha detto la D'Urso quando il concorrente è entrato in studio. Lui, resosi conto dell'errore, si è scusato: "Chiedo scusa innanzitutto alle donne ma la mia reazione non è stata perché era una donna. Se fosse stato un uomo sarebbe stato uguale. Purtroppo mi si è annebbiato il cervello. Mi ha punto e mi ha toccato su un lato molto sensibile".

Anche Aida e Luigi, però, non l’hanno passata liscia e sono andati subito in nomination: “In questi giorni abbiamo visto e sentito cose che avremmo volentieri risparmiato al nostro pubblico. Essere concorrenti del GF è una grande responsabilità e richiede un comportamento sempre corretto e civile. Luigi e Aida, le vostre parole, i vostri gesti e il vostro comportamento, fra tutti sono evidentemente i più gravi. Per queste ragioni andrete direttamente e immediatamente in nomination”. E fin qui ci siamo. Ma c’è qualcosa che è successa in studio durante la diretta e che ha fatto insospettire il pubblico a casa che si è scatenato in una protesta social. Cosa è successo?

Dunque, Aida Nizar, durante questi giorni di “bullismo”, ha ottenuto il favore del web che si è schierato dalla sua parte contro Baye Dame. E allora come mai quando è entrata in studio durante la diretta, è stata fischiata pesantemente? Perché il pubblico, all’improvviso, le ha voltato le spalle e l’ha contestata? Qualcuno sostiene che dietro i fischi che le sono stati rivolti ci sarebbe una motivazione ben precisa: chi era presente in studio sostiene che i fischi contro di lei sarebbero stati pilotati dagli ispettori di studio. “Ecco gli ispettori di studio che incitano ai fischi e alle urla” scrive un utente, pubblicando su Twitter una foto che dovrebbe dimostrare l’accaduto. Sarà vero? Se così fosse sarebbe davvero assurdo. E mentre Aida tenta di ribellarsi alla decisione presa dalla produzione del GF, la sua tifoseria cresce. Che cosa succederà? La D’Urso farà chiarezza anche su questa vicenda?

