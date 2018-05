La sua ironia è in grado di farci sorridere continuamente: che sia in tv o in radio poco conta, Luciana Littizzetto è una forza della natura in grado di tirarci fuori una risata anche nelle peggiori situazioni. Amata, criticata e seguita da anni, cosa sappiamo davvero sull’attrice e comica torinese? La Littizzetto è diplomata in pianoforte al conservatorio e laureata in Lettere; ha, inoltre, frequentato la scuola di recitazione dell’Istituto d’Arte e Spettacolo. Dopodiché, ha iniziato la sua carriera come doppiatrice e autrice di testi per alcuni spettacoli. Dal 1997 l’attrice è legata al musicista Davide Graziano. Davide, ex batterista del gruppo Africa Unite, in passato ha collaborato anche con Vinicio Capossela. Un amore importante quello nato tra l’attrice – conduttrice e il batterista. I due, infatti, sono legati sentimentalmente dal 1997 e da allora sono inseparabili anche se non sono mancati i momenti difficili. Tuttavia l’amore procede alla grande, anche se non mancano i classici battibecchi presenti in tutte le coppie: “Sono innamorata” aveva dichiarato la co- conduttrice di “Che tempo che fa” raccontando alcuni retroscena del suo rapporto con Davide. “I battibecchi in realtà sono all’ordine del giorno” ha dichiarato precisando che oramai la coppia li ha superati andando oltre. I due, infatti, sono maggiormente impegnati a discutere sui “massimi sistemi” e a prendersi cura dei due figli che la coppia ha preso in affido alcuni anni fa. (Continua dopo la foto)



Purtroppo per i due, i figli biologici non sono arrivati: nonostante ciò non hanno rinunciato a questo sogno ed ora hanno due fratelli in affido:"Quell'epoca andavamo in una struttura vicino a Pavia, colloqui, incontri, dopo un po' di tempo le assistenti sociali ci annunciano: 'Sarebbero due, fratello e sorella, uno di nove anni, l'altra di dodici'. Un filo d'ansia ci è venuto, ma l'avventura è cominciata". Giordano e Vanessa, questi i nomi dei bambini, hanno due grandissimi passioni: il primo è di musica e segue le orme del padre, mentre la seconda è una sportiva nata con una grande propensione per la scherma. La Littizzetto ha anche raccontato le difficoltà di essere una “madre ingombrante” per il fatto di essere un personaggio pubblico. Durante un’intervista alla rivista Grazia, Luciana Littizzetto ha spiegato il motivo per il quale non ha intenzione di sposarsi. “Secondo me il matrimonio è un flagello, come l’abito bianco”, ha confessato. È il “per sempre” ad inquietarla, perché pensa che nulla sia per sempre. “Che poi non significa che certi incastri non possano durare per tutta la vita. -ha continuato- Ma sono rarissimi, ammettiamolo”. Con i figli invece si definisce una mamma “comandoira”, in piemontese.

È abbastanza severa, le piacerebbe poter dire più spesso di sì, però crede che con i figli adolescenti, oltre all’ascolto, serva autorevolezza. “Mi hanno insegnato tutto i miei genitori, che erano lattai. -ha confessato l’attrice– E la nonna Lucia, che gestiva da sola una trattoria in campagna e spaccava le noci con le gengive. Sono orgogliosa dei miei Natali, non ho mai provato alcun senso di inferiorità, anche se quando sento Carlo Verdone raccontare che in casa sua entravano uomini come Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, dico: “Cavoli, chissà che bello crescere in un ambiente così colto”. Oggi leggo due libri a settimana, mannaggia. Così non trovo il tempo per andare in palestra”. Per chi non lo sapesse Luciana ha 52 anni, infatti è nata nel capoluogo piemontese il 29 ottobre 1964 ed è alta 158 cm pesando circa 54 kg.

