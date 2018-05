L’ultima puntata del Grande Fratello è stata seguitissima da tutti: numero da capogiro che fanno gonfiare il petto a Barbara D’Urso. Forse perché la produzione aveva chiesto a tutti i concorrenti di fare la valigia? Forse per via di tutta la polemica sollevata intorno a Baye Dame (e altri ragazzi della casa) che aveva bullizzato l’ultima arrivata Aida Nizar? Il pubblico aveva chiesto che fossero presi provvedimenti nei riguardi di chi aveva tenuto un comportamento inconcepibile verso un altro concorrente. E tutti sono rimasti incollati alla tv per vedere che cosa sarebbe successo. E poi è successo quel che tutti avevano invocato: Baye Dame è stato squalificato. “Il mio istinto sarebbe stato quello di venire ad abbracciarti. Però sai anche che io non posso, non riesco e non devo passare sopra questa cosa” ha detto la D’Urso quando il concorrente è entrato in studio. E lui: “Chiedo scusa innanzitutto alle donne ma la mia reazione non è stata perché era una donna. Se fosse stato un uomo sarebbe stato uguale. Purtroppo mi si è annebbiato il cervello. Mi ha punto e mi ha toccato su un lato molto sensibile”. Continua a leggere dopo la foto

L’altro provvedimento che è stato preso: Aida e Luigi sono stati mandati direttamente in nomination. “In questi giorni abbiamo visto e sentito cose che avremmo volentieri risparmiato al nostro pubblico. Essere concorrenti del GF è una grande responsabilità e richiede un comportamento sempre corretto e civile. Le vostre continue provocazioni e gli atteggiamenti offensivi e aggressivi non sono più tollerabili. Luigi e Aida, le vostre parole, i vostri gesti e il vostro comportamento, fra tutti sono evidentemente i più gravi. Per queste ragioni andrete direttamente e immediatamente in nomination”. Questo è tutto. O meglio, tutto quello che di rilevante è accaduto in puntata. Vabbè. È giusto, non trovate? Ora però cambiamo argomento: parliamo di Tarzan (meno male che c’è lui che ci fa sorridere).

Cosa ha fatto Alberto Mezzetti? Durante la diretta della sera, ha confessato agli altri di essere un vero e proprio amante dell’orgasmo femminile e di non amare la sveltine.“Non mi preme venire, anzi, è l’attesa che crea la magia. Spesso vengo dopo tre giorni che faccio l’amore. Io non bado a me, bado a lei. Io mi eccito se lei è eccitata. Mi eccito a vederla eccitata, potrei venire senza toccarmi se la vedo eccitata”. Poi ha spiegato di tenere un phon nel cassetto del comodino. Perché mai? Perché tutte le donne con le quali va a letto bagnano il materasso. In conclusione ha svelato il suo segreto: “Il segreto è metterglielo dentro per un centimetro per venti minuti, sarà lei ad implorarti di metterlo tutto. Quando lo farai, dopo venti minuti, impazzirà e poco dopo bagnerà tutto”.

“Ora basta”. Grande Fratello, la D’Urso zittisce Matteo. Il calciatore accusa brutalmente Alberto Mezzetti ma Carmelita, già provata dalla questione bullismo, lo ‘abbatte’ in pochi secondi: per lei è standing ovation