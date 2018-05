L'appello è arrivato durante la diretta del programma Rai ''Tv Talk''. Giovanni Ciacci, costumista delle dive, volto di ''Detto fatto'', il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Due e concorrente di ''Ballando con le stelle'', lo ha chiesto senza troppi giri parole e chissà se adesso Barbara D'Urso accetterà. Lo stilista ha espresso al conduttore Massimo Gremellini il suo desiderio di poter intervenire nella casa del Grande Fratello per capire i 2 concorrenti (Danilo e Baye) che in questi giorni sono finiti più volte sui giornali. Baye Dame era entrato con il grido ''con tutto il cuore'' e un sorriso stampato in faccia, ma poco dopo l'ingresso del vulcano spagnolo Aida Nizar è diventato una iena. L'apice si è toccato quando ha durante attaccato la concorrente spagnola per un tiramisù, cosa che poi ha fatto ''incazzare'', come più volte ripetuto durante la diretta del Grande Fratello, la conduttrice Barbara D'Urso. Il giovane è stato eliminato e il resto della casa si è dovuto prendere una bella ramanzina. Danilo Aquino è stato accusato di omofobia e razzismo per via di alcune frasi che scrisse su Facebook nel 2016.(Continua a leggere dopo la foto)



Giovanni Ciacci ospite di TvTalk ha così espresso il suo desiderio di intervenire nella casa del Grande Fratello: ''Io penso che quel ragazzo (Danilo Aquino ndr) abbia bisogno di chiarirsi le idee, quindi chiedo ufficialmente a Barbara D’Urso di farmi entrare 2 giorni dentro la Casa del Grande Fratello. Ho bisogno di parlare con quel ragazzo. Glielo dico sinceramente perché deve capire alcune cose, perché magari si è espresso male. Ma io, come ti stavo dicendo un secondo fa, non voglio solo parlare con l’idraulico: io voglio parlare anche con il ragazzo che fa la drag queen (Baye Dame ndr) perché anche lui si è comportato male e non è un bel esempio''.

.@giovanniciacci ha appena chiesto a @carmelitadurso di poter entrare dentro la casa del @GrandeFratello!#TvTalk torna sabato prossimo, sempre alle 15.00 sempre su @RaiTre pic.twitter.com/oVkGza1JkJ — Tv Talk (@TvTalk_Rai) 28 aprile 2018

Se Barbara dovesse accettare l'appello di Giovanni Ciacci se ne vedranno delle belle. Intanto la sua presenza a Ballando con le stelle continua a far parlare. Nonostante la finale sia alle porte e la platea social schierata con Ciacci (al quale, per la quarta puntata di fila, è andato il 'tesoretto'), un giudizio unanime sulla scelta della same sex dance non è stato trovato e Mariotto ha stroncato l'esibizione del costumista e l'ambiguità nel portare in televisione una coppia formata da due uomini.

