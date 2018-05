Nina Moric non ci sta. Dopo aver rispedito al mittente le accuse che la volevano vicino al suo personal trainer, la modella croata passa al contrattacco e davvero non le manda a dire. La Moric, stuzzicata su Instagram da un follower sulla questione legata all’ormai ex fidanzato Luigi Favoloso, risponde in maniera bruciante, non lasciando spazio a dubbio. Il follower, nel dettaglio, la accusava di aver inscenato una finta rottura r che la storia con Luigi Mario Favoloso era finita da tempo. Tanto che i due non postavano più sui social network foto e video insieme. Perentoria, come detto, è stata però la replica dell’ex moglie di Fabrizio Corona: “Non dire ca….e! Ora basta con queste false illusioni!”. La Moric ha smentito il pettegolezzo, sottolineando che la storia con Favoloso è finita per mancanza di rispetto nei suoi confronti. Inoltre Nina ci ha tenuto a ribadire di non voler più tornare sull’argomento: “Vi scongiuro, basta. Ormai è un capitolo chiuso”. .Nina sembra insomma intenzionata a tutelare la sua vita privata e ad affrontare in modo discreto la fine della sua relazione con Favoloso. (Continua dopo la foto)

Uomo a cui era legata da 4 anni e con il quale aveva affrontato dei momenti molto difficili della sua vita, tra cui l'allontanamento del figlio Carlos. Intanto nuovi particolare emergono anche su Patrizia. La ragazza non è single come qualcuno pensa. Patrizia, come rivelato da Barbara d’Urso a Domenica Live, è infatti impegnata. Da qualche mese sta uscendo con un imprenditore il cui nome è ancora ignoto. Non è chiaro se sia un vero e proprio fidanzamento, Barbarella si è limitata a parlare di “un intrigo che dura da 2-3 mesi”.Dunque, Patrizia era impegnata prima di entrare nella Casa di Cinecittà: è bastato conoscere Luigi per cambiare subito idea?

Patrizia Bonetti è nata e cresciuta a Bologna, ma vive a Roma dove studia Scienze Politiche alla Luiss. Oltre a studiare, fa anche la modella e sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. Vive nel lusso e gira con l’autista. È molto attenta al suo aspetto fisico: si cura con creme e integratori e pratica con assiduità pilates, tennis e crossfit. In passato ha avuto tre fidanzati famosi: Gianluca Vacchi, Stefano Ricucci (ex marito di Anna Falchi), Claudio D’Alessio (figlio di Gigi D’Alessio).

