Una settimana questa che gli appassionati del Grande Fratello non dimenticheranno facilmente. Da Luigi Favoloso, sempre più vicino a Patrizia (e che ha detto ormai addio a Nina Moric), al Tarzan di Viterbo che aveva accusato proprio Luigi di aver alzato le mani a telecamere spente, alla rissa verbale tra Baya Dame e Aida Nizar che ha portato alla squalifica del primo con una motivazione inappellabile quanto logica: ''Le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma''. Il romano di origine senegalese ha abbandonato la casa e ha raggiunto lo studio. "Nella Casa sono successe cose orrende. - ha detto la conduttrice - Io non ci sto e l'Italia non si sta. Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda che va combattuta". La presentatrice ha sostenuto che è impossibile tollerare un atto del genere in generale ma specialmente all’interno di quella che è una finestra sempre aperta nelle case di milioni di italiani. (Continua dopo la foto)

Italiani che come hanno puntualizzato anche i due opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, potrebbero essere influenzati dal pessimo esempio visto. Carmelita ha chiuso la questione annunciando zero tolleranze verso futuri errori di questa matrice.Ma non è tutto qui, visto che a tenere banco c’è anche la padrone di casa Barbara D’Urso con un particolare che è balzato immediatamente all’occhio dei telespettatori. Carmelita infatti ha copiato una delle pose di Ilary Blasi. Solitamente infatti, la signora Totti il tavolo dello studio per sedersi e riposarsi un po’ i piedi.D’altronde, ogni donna sa bene che portare i tacchi per una serata intera è abbastanza faticoso.

E se Ilary ci aveva abituati così, a quanto pare anche Barbara d’Urso sembra abbia deciso di seguirla. La conduttrice non è riuscita a restare in piedi e così si è seduta anche lei. Ovviamente la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Su Twitter sono infatti state pubblicati alcuni collage per mettere a confronti la Blasi con la d’Urso. C’è chi preferisce la prima e chi la seconda, ma entrambe hanno il loro perché. Una ha appena compiuto 37 anni, l’altra ne ha 60. Sono due bellezze completamente diverse e entrambe sono amatissime dal pubblico italiano. Ad oggi le due conduttrici più seguite. Chissà se Maria De Filippi sarà d’accordo.Ti potrebbe interessare: “Sei davvero tu?” Carlotta Mantovan, prima uscita pubblicato dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Dimagrita, stanca e con gli occhi persi, prigioniera di un dolore che sembra impossibile da superare